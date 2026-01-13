13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
dura jornada para el argentino

Schareina gana la etapa 9 del Rally Dakar, Benavides pierde la punta y la general se sacude

La etapa 9 del Rally Dakar 2026 reordenó las motos en Arabia Saudita: Tosha Schareina fue el más rápido y Lucho Benavides cayó al 3er puesto. Mirá lo sucedido.

Luciano Benavides, quien llegaba a la etapa 9 como líder de la general, no logró encontrar el ritmo en un recorrido extremadamente exigente del Rally Dakar.

Luciano Benavides, quien llegaba a la etapa 9 como líder de la general, no logró encontrar el ritmo en un recorrido extremadamente exigente del Rally Dakar.

Por Sitio Andino Deportes

La novena etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión en la categoría motos, en Arabia Saudita. Tosha Schareina se impuso con autoridad en plena etapa maratón, mientras Luciano Benavides vivió una jornada compleja y cedió el liderazgo de la clasificación general.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Bruno Jacomy, el mendocino que se mantiene firme en la pelea de la categoría Challenger del Rally Dakar 2026.
suma y va por más

Bruno Jacomy hizo una gran Etapa 9 en el Rally Dakar y se afirma en la tabla general de Challenger
Nani Roma y Carlos Sainz aprovecharon una etapa clave y tomaron el mando de la general de autos en el Rally Dakar 2026.  
zona caliente

Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

Schareina dominó la etapa 9 y sumó una victoria clave en el Rally Dakar

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) fue el gran protagonista del día al quedarse con la victoria en los 418 kilómetros cronometrados, correspondientes a la primera parte de la exigente etapa maratón, que se completará este miércoles. El valenciano detuvo el reloj en 3h45:42, un registro que le permitió marcar diferencias claras en una jornada sin asistencia externa y de máxima exigencia física y mecánica.

Schareina aventajó por 4 minutos y 35 segundos al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien finalizó segundo, mientras que el sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM) completó el podio del día, a 4:50 del ganador. Más atrás, el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) fue cuarto, a 6:22, en una etapa donde la navegación volvió a ser determinante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianoiannacc/status/2011060093580886078&partner=&hide_thread=false

Benavides sufrió una jornada adversa y perdió el liderazgo del Rally Dakar

La contracara fue Luciano Benavides, quien llegaba a la etapa 9 como líder de la general. El piloto argentino (Red Bull KTM) no logró encontrar el ritmo en un recorrido extremadamente exigente y finalizó noveno, cediendo 11 minutos y 50 segundos respecto a Schareina. El resultado significó un golpe para sus aspiraciones inmediatas y un cambio sustancial en la lucha por el título.

Con estos tiempos, Benavides retrocedió al tercer puesto de la clasificación general, quedando a 7:05 del nuevo líder, Daniel Sanders, y también por detrás de Brabec. A pesar del retroceso, el argentino se mantiene dentro del podio y con opciones concretas, en un Dakar donde la dureza del terreno y las etapas maratón suelen generar nuevos vuelcos día a día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2011040663853547735&partner=&hide_thread=false

La general de motos, abierta y con tensión máxima

Tras la novena etapa, Sanders recuperó el liderazgo, seguido por Brabec, mientras que Benavides ocupa el tercer lugar. Schareina, con su victoria, se ubica cuarto, a 15:28 de la punta, todavía con margen para seguir escalando en lo que resta del rally. Más atrás aparece el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports), sexto y a más de una hora del líder.

Lo que se viene en el Rally Dakar

14 de enero, Etapa 10, distancia 417km, especial 371km.

Temas
Seguí leyendo

Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

Toyota dominó la Etapa 8 del Dakar: Variawa ganó y Lategan fue segundo

Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones

LO QUE SE LEE AHORA
La atleta mendocina Belén Alegre explicó cómo se vive una preparación real para correr un Maratón y todo lo que implica llegar a la largada.  
consejos

Prepararse para una Maratón en Mendoza: el proceso invisible detrás de los 42 kilómetros

Las Más Leídas

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos
Evolución

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos

Las imágenes que generaron terror en la costa argentina.
Fenómeno inusual

Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Para tener en cuenta

Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale
Romance y política

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale