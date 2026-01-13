Schareina gana la etapa 9 del Rally Dakar, Benavides pierde la punta y la general se sacude

Luciano Benavides, quien llegaba a la etapa 9 como líder de la general, no logró encontrar el ritmo en un recorrido extremadamente exigente del Rally Dakar.

La novena etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión en la categoría motos, en Arabia Saudita . Tosha Schareina se impuso con autoridad en plena etapa maratón, mientras Luciano Benavides vivió una jornada compleja y cedió el liderazgo de la clasificación general.

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) fue el gran protagonista del día al quedarse con la victoria en los 418 kilómetros cronometrados , correspondientes a la primera parte de la exigente etapa maratón , que se completará este miércoles. El valenciano detuvo el reloj en 3h45:42 , un registro que le permitió marcar diferencias claras en una jornada sin asistencia externa y de máxima exigencia física y mecánica.

Schareina aventajó por 4 minutos y 35 segundos al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien finalizó segundo, mientras que el sudafricano Michael Docherty (BAS World KTM) completó el podio del día, a 4:50 del ganador. Más atrás, el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) fue cuarto, a 6:22 , en una etapa donde la navegación volvió a ser determinante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianoiannacc/status/2011060093580886078&partner=&hide_thread=false En Motos, Sanders recuperó la punta del #Dakar2026 después de que el argentino Luciano Benavides, su compañero del equipo KTM, perdió más de 11 minutos por navegación. El australiano es escoltado ahora por Brabec (Honda), a 7m. Benavides, 3°. Schareina (Honda) ganó la etapa. pic.twitter.com/EqRjg9fMfZ — Mariano Iannaccone (@marianoiannacc) January 13, 2026

Benavides sufrió una jornada adversa y perdió el liderazgo del Rally Dakar

La contracara fue Luciano Benavides, quien llegaba a la etapa 9 como líder de la general. El piloto argentino (Red Bull KTM) no logró encontrar el ritmo en un recorrido extremadamente exigente y finalizó noveno, cediendo 11 minutos y 50 segundos respecto a Schareina. El resultado significó un golpe para sus aspiraciones inmediatas y un cambio sustancial en la lucha por el título.

Con estos tiempos, Benavides retrocedió al tercer puesto de la clasificación general, quedando a 7:05 del nuevo líder, Daniel Sanders, y también por detrás de Brabec. A pesar del retroceso, el argentino se mantiene dentro del podio y con opciones concretas, en un Dakar donde la dureza del terreno y las etapas maratón suelen generar nuevos vuelcos día a día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2011040663853547735&partner=&hide_thread=false Así está la general de las Motos luego de la novena etapa.



1° Daniel Sanders 37:09:17

2° Ricky Brabec +6'24"

3° Luciano Benavides +7'25"

4° Tosha Schareina +15'28"

5° Skyler Howes +44'15"

36° Santiago Rostan +09:46:13

48° Leonardo Cola +13:26:24 pic.twitter.com/7EluHsSeBO — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) January 13, 2026

La general de motos, abierta y con tensión máxima

Tras la novena etapa, Sanders recuperó el liderazgo, seguido por Brabec, mientras que Benavides ocupa el tercer lugar. Schareina, con su victoria, se ubica cuarto, a 15:28 de la punta, todavía con margen para seguir escalando en lo que resta del rally. Más atrás aparece el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports), sexto y a más de una hora del líder.

Lo que se viene en el Rally Dakar

14 de enero, Etapa 10, distancia 417km, especial 371km.