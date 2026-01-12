12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
viene con todo

Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

Con una actuación monumental, el argentino Luciano Benavides se quedó con la 8va manga del Rally Dakar en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Luciano Benavides, protagonista de una jornada histórica en el Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides, protagonista de una jornada histórica en el Rally Dakar 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 vive uno de sus momentos más intensos. En una etapa decisiva en Arabia Saudí, Luciano Benavides logró una victoria extraordinaria, dio vuelta la clasificación general y se convirtió en el nuevo líder, protagonizando una de las mayores hazañas de su carrera deportiva.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Puck Klaassen, junto al argentino Augusto Sanz, celebró una victoria clave en la Etapa 8 del Rally Dakar 2026.
LUCHADA MANGA

Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino
Saood Variawa celebra su victoria en la Etapa 8 del Rally Dakar 2026 con Toyota.

Toyota dominó la Etapa 8 del Dakar: Variawa ganó y Lategan fue segundo

Gracias a su rendimiento y a la bonificación de 7’28” por abrir pista, Benavides logró recortar una desventaja inicial de 4’40” y superar a su compañero de equipo, Daniel Sanders, para colocarse al frente de la general por apenas 10 segundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2010677543108485190&partner=&hide_thread=false

KTM manda y el Rally Dakar entra en su tramo más caliente

Entre las motos KTM está el juego grande del Dakar 2026. Con cinco etapas por delante, la lucha por el título quedó completamente abierta y promete definirse al límite.

Detrás de Benavides, Ricky Brabec finalizó tercero en la jornada, mientras que el español Tosha Schareina fue quinto. El valenciano ya se encuentra a más de 20 minutos de la cima, aunque en el Dakar nada está escrito.

Ahora resta esperar la clasificación definitiva de la etapa para confirmar cómo quedan los tiempos completos entre los principales aspirantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Swinxy/status/2010647456346788222&partner=&hide_thread=false

Lo que viene: jornada maratón y sin asistencia

Este martes se disputará la novena etapa, segunda jornada maratón, entre Wadi Ad Wadasir y el campamento de Bisha. Serán 418 kilómetros cronometrados y 123 de enlace, con tramos de piedras y dunas, especialmente exigentes en el cierre del día.

Como marca la reglamentación, los pilotos no contarán con asistencia mecánica, lo que transforma la etapa en una verdadera prueba de supervivencia.

Temas
Seguí leyendo

Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones

Rally Dakar 2026: Al-Attiyah gana la Etapa 6 y vuelve a mandar en la general con Dacia

El mendocino Bruno Jacomy marcó el camino en el Rally Dakar y fue victoria en la Etapa 5

Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general

LO QUE SE LEE AHORA
Mauricio Cascón celebra el tercer gol que selló la clasificación histórica de Huracán.
corazón puro

Huracán de San Rafael vive en el Regional Amateur: remontó la serie ante Pacífico y está en semifinales

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla