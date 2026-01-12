Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

Luciano Benavides , protagonista de una jornada histórica en el Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 vive uno de sus momentos más intensos. En una etapa decisiva en Arabia Saudí, Luciano Benavides logró una victoria extraordinaria, dio vuelta la clasificación general y se convirtió en el nuevo líder , protagonizando una de las mayores hazañas de su carrera deportiva.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá .

LUCHADA MANGA Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

El argentino se impuso en el bucle de Wadi Ad Wadasir, con 483 kilómetros de especial , liderando la etapa de principio a fin a bordo de su KTM . No solo fue el más rápido del día, sino que también ejecutó una navegación impecable , clave en un recorrido técnico y exigente.

Gracias a su rendimiento y a la bonificación de 7’28” por abrir pista, Benavides logró recortar una desventaja inicial de 4’40” y superar a su compañero de equipo, Daniel Sanders , para colocarse al frente de la general por apenas 10 segundos .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2010677543108485190&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 | ¡LUCIANO BENAVIDES NUEVO LÍDER DE LA GENERAL!



A pesar de abrir el camino, el salteño logró imponerse por segundo día consecutivo, esta vez en la Etapa 8, realizada en los alrededores de Wadi Ad Dawasir.



Gracias al éxito (3º suyo en esta edición),… pic.twitter.com/U44fTWKjFH — Campeones (@Campeonesnet) January 12, 2026

KTM manda y el Rally Dakar entra en su tramo más caliente

Entre las motos KTM está el juego grande del Dakar 2026. Con cinco etapas por delante, la lucha por el título quedó completamente abierta y promete definirse al límite.

Detrás de Benavides, Ricky Brabec finalizó tercero en la jornada, mientras que el español Tosha Schareina fue quinto. El valenciano ya se encuentra a más de 20 minutos de la cima, aunque en el Dakar nada está escrito.

Ahora resta esperar la clasificación definitiva de la etapa para confirmar cómo quedan los tiempos completos entre los principales aspirantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Swinxy/status/2010647456346788222&partner=&hide_thread=false ¡LUCIANO, VICTORIA Y LIDERATO!



La exhibición hoy de Luciano Benavides abriendo pista es una cosa histórica en el Dakar.



Ha abierto pista en solitario todo el día y, con las bonificaciones, se lleva su segunda etapa seguida y se pone líder del #Dakar2026 por 10 segundos. pic.twitter.com/h0vY7kRKnE — Swinxy (@Swinxy) January 12, 2026

Lo que viene: jornada maratón y sin asistencia

Este martes se disputará la novena etapa, segunda jornada maratón, entre Wadi Ad Wadasir y el campamento de Bisha. Serán 418 kilómetros cronometrados y 123 de enlace, con tramos de piedras y dunas, especialmente exigentes en el cierre del día.

Como marca la reglamentación, los pilotos no contarán con asistencia mecánica, lo que transforma la etapa en una verdadera prueba de supervivencia.