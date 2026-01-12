Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

El Rally Dakar 2026 vive uno de sus momentos más intensos. En una etapa decisiva en Arabia Saudí, Luciano Benavides logró una victoria extraordinaria, dio vuelta la clasificación general y se convirtió en el nuevo líder, protagonizando una de las mayores hazañas de su carrera deportiva.
Gracias a su rendimiento y a la bonificación de 7’28” por abrir pista, Benavides logró recortar una desventaja inicial de 4’40” y superar a su compañero de equipo, Daniel Sanders, para colocarse al frente de la general por apenas 10 segundos.
KTM manda y el Rally Dakar entra en su tramo más caliente
Entre las motos KTM está el juego grande del Dakar 2026. Con cinco etapas por delante, la lucha por el título quedó completamente abierta y promete definirse al límite.
Detrás de Benavides, Ricky Brabec finalizó tercero en la jornada, mientras que el español Tosha Schareina fue quinto. El valenciano ya se encuentra a más de 20 minutos de la cima, aunque en el Dakar nada está escrito.
Ahora resta esperar la clasificación definitiva de la etapa para confirmar cómo quedan los tiempos completos entre los principales aspirantes.
Este martes se disputará la novena etapa, segunda jornada maratón, entre Wadi Ad Wadasir y el campamento de Bisha. Serán 418 kilómetros cronometrados y 123 de enlace, con tramos de piedras y dunas, especialmente exigentes en el cierre del día.
Como marca la reglamentación, los pilotos no contarán con asistencia mecánica, lo que transforma la etapa en una verdadera prueba de supervivencia.