Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

Luciano Benavides firmó una actuación impecable y se quedó con la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

La séptima etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión en la categoría motos. Luciano Benavides fue contundente , ganó la especial entre Riad y Wadi Ad-Dawasir y se metió de lleno en la pelea por la general , en una jornada clave por su extensión y exigencia.

La especial tuvo 459 kilómetros cronometrados dentro de un total de 877 km , con arena, dunas, sectores offroad y zonas muy pedregosas. Benavides, que largó sexto , impuso ritmo desde temprano y en los primeros 233 km ya había construido una ventaja superior a dos minutos sobre el francés Adrien Van Beveren (Honda).

otra vez al podio Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7

la pegó de lleno Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

El piloto argentino de Red Bull KTM Factory Racing completó la etapa en 4h00m56s y fue 4m47s más rápido que su compañero Edgar Canet, que terminó segundo. Van Beveren completó el podio, cediendo casi cinco minutos frente al ganador.

El líder del Dakar, Daniel Sanders , finalizó sexto en pista , aunque gracias a las bonificaciones por adelantamientos ascendió al cuarto lugar de la etapa . El australiano también hizo un buen negocio en la general, ampliando su ventaja sobre Ricky Brabec .

#Dakar2026 | ¡VICTORIA DE BENAVIDES EN LA SÉPTIMA ETAPA! El salteño se quedó con el tramo que une Riad con Wadi Ad Dawasir a bordo de la KTM y logró su segundo triunfo parcial en el Rally Dakar 2026. Tras los 459 km. de Especial, "Faster" registró 4h00m56s, lo que lo… pic.twitter.com/8xN0CauPPA

Sin embargo, el gran beneficiado fue Benavides: con su victoria escaló al tercer puesto de la clasificación general, quedando a solo 15 segundos de Brabec, lo que lo deja plenamente relanzado en la lucha por el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2010351783755866257&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 |



Día imborrable para los hermanos Luciano y Kevin Benavides en el Rally Dakar. Los hermanos de Salta se adjudicaron la séptima etapa en Motos y Challenger T3, respectivamente, siendo los primeros en… pic.twitter.com/OoCL4ZSrXf — Campeones (@Campeonesnet) January 11, 2026

La general se ajusta antes de la etapa más larga

Tras la Etapa 7, Sanders lidera, seguido por Brabec, con Benavides tercero, muy cerca del estadounidense. Más atrás aparecen Tosha Schareina, Skyler Howes y Nacho Cornejo, en una general cada vez más fragmentada por las bonificaciones y el desgaste acumulado.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

El Dakar continuará este lunes con la Etapa 8, la especial más larga del rally, con 481 kilómetros cronometrados en Wadi Ad-Dawasir, una jornada que puede volver a sacudir la clasificación y confirmar si el triunfo de Benavides fue un golpe aislado o el inicio de una remontada definitiva.