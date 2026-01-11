11 de enero de 2026
Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

El salteño dominó de punta a punta la especial más extensa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Repasá todo lo sucedido.

Luciano Benavides firmó una actuación impecable y se quedó con la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides firmó una actuación impecable y se quedó con la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

La séptima etapa del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión en la categoría motos. Luciano Benavides fue contundente, ganó la especial entre Riad y Wadi Ad-Dawasir y se metió de lleno en la pelea por la general, en una jornada clave por su extensión y exigencia.

Un dominio absoluto del argentino desde el arranque en Arabia Saudita

La especial tuvo 459 kilómetros cronometrados dentro de un total de 877 km, con arena, dunas, sectores offroad y zonas muy pedregosas. Benavides, que largó sexto, impuso ritmo desde temprano y en los primeros 233 km ya había construido una ventaja superior a dos minutos sobre el francés Adrien Van Beveren (Honda).

Kevin y Luciano Benavides protagonizaron un día histórico para el Rally Dakar y el deporte argentino.
Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia
Mattias Ekström celebró su segunda victoria en el Rally Dakar 2026 tras imponerse en la séptima etapa.
Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7
Sanders sumó, pero Benavides recortó en la general del Rally Dakar

El líder del Dakar, Daniel Sanders, finalizó sexto en pista, aunque gracias a las bonificaciones por adelantamientos ascendió al cuarto lugar de la etapa. El australiano también hizo un buen negocio en la general, ampliando su ventaja sobre Ricky Brabec.

Sin embargo, el gran beneficiado fue Benavides: con su victoria escaló al tercer puesto de la clasificación general, quedando a solo 15 segundos de Brabec, lo que lo deja plenamente relanzado en la lucha por el título.

La general se ajusta antes de la etapa más larga

Tras la Etapa 7, Sanders lidera, seguido por Brabec, con Benavides tercero, muy cerca del estadounidense. Más atrás aparecen Tosha Schareina, Skyler Howes y Nacho Cornejo, en una general cada vez más fragmentada por las bonificaciones y el desgaste acumulado.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

El Dakar continuará este lunes con la Etapa 8, la especial más larga del rally, con 481 kilómetros cronometrados en Wadi Ad-Dawasir, una jornada que puede volver a sacudir la clasificación y confirmar si el triunfo de Benavides fue un golpe aislado o el inicio de una remontada definitiva.

