Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones

El salteño finalizó 6° hoy, sostuvo el 3er puesto en la clasificación general y sigue prendido en el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Mirá lo sucedido.

Luciano Benavides terminó sexto en la Etapa 6 y se mantiene tercero en la general del Rally Dakar 2026.

La Etapa 6 del Rally Dakar 2026 dejó un desenlace inesperado que reacomodó posiciones clave en la categoría motos. Daniel Sanders había ganado en pista, pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad en una zona limitada a 50 km/h le quitó la victoria, que finalmente quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec. En ese contexto, Luciano Benavides completó una jornada sólida, finalizó sexto y conservó el tercer lugar en la clasificación general.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Kevin Benavides celebró su primer podio en Challenger, mientras Bruno Jacomy volvió a destacarse en la Etapa 6 del Rally Dakar 2026.
Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea
Sanders, piloto de KTM, había marcado el mejor tiempo tras los 326 kilómetros cronometrados entre Ha’il y Riyadh, con una ventaja superior a los cuatro minutos. Sin embargo, una infracción cometida en los primeros kilómetros de la especial derivó en una sanción que lo hizo caer al tercer puesto de la etapa. De esta manera, Brabec heredó la victoria, escoltado por su compañero Tosha Schareina, en un golpe de escena que también ajustó la lucha por la general.

Luciano Benavides administró la etapa y se mantiene tercero en la general

En una jornada extensa y desgastante, con 589 km de enlace además de la especial, Luciano Benavides optó por una estrategia inteligente.

El salteño evitó errores, sostuvo un ritmo competitivo y cruzó la meta sexto, a 5m37s del ganador. Ese resultado le permitió defender el tercer puesto de la general, ahora a 10m15s del líder Sanders, cuando el Dakar entra en su tramo decisivo.

Cómo queda la pelea por el Dakar tras la Etapa 6

La penalización a Sanders no solo modificó el resultado del día, sino que apretó la lucha por la punta: el australiano pasó de proyectar una ventaja cómoda a liderar con apenas 45 segundos sobre Brabec.

En ese escenario, Benavides se mantiene expectante, bien posicionado para capitalizar cualquier error en la segunda semana, donde históricamente se definen las grandes carreras.

Lo que se viene en el Rally Dakar

Sábado día de descanso y domingo 11/01/2026 - Etapa 7, Enlace > 414 km - Especial > 462 km.

