Benavides brilló en la Etapa 5 del Rally Dakar: ganó en motos y se metió de lleno en la pelea por la general

El salteño se impuso con autoridad en la especial de 371 kilómetros, en el Rally Dakar en Arabia Saudita. Repasá todos los resultados.

Luciano Benavides festeja su victoria en la quinta etapa del Rally Dakar y se ilusiona con dar pelea en la general.

Por Sitio Andino Deportes

Luciano Benavides tuvo una jornada consagratoria en el Rally Dakar, al imponerse en la categoría motos durante la quinta etapa, una exigente especial de 371 kilómetros con final en Hail, que marcó un punto de inflexión en la competencia.

El piloto argentino de KTM se mostró sólido durante toda la jornada en el regreso de la etapa maratón y selló la victoria con un tiempo de 4 horas y 5 minutos, sacándole 3m51s al chileno Nacho Cornejo (Hero) y 5m30s al australiano Daniel Sanders.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EscuderiaNews/status/2009217179317932301&partner=&hide_thread=false

Cambio de líder y general ajustada en el Rally Dakar

La jornada también tuvo impacto directo en la clasificación general. Tosha Schareina, quien debió abrir pista, cedió el liderato y quedó quinto en la etapa, beneficiado por las bonificaciones, a 9m13s del ganador.

Con estos resultados, Daniel Sanders pasó a liderar la general, con 1m59s de ventaja sobre Schareina, 2m02s sobre Ricky Brabec, 5m55s sobre Benavides y 18m38s sobre Cornejo.

De esta manera, el argentino se ubica cuarto en la general, a apenas seis minutos del líder, y se afirma como uno de los grandes protagonistas de la categoría reina.

Canet, fuera de la pelea del Rally Dakar

La contracara de la etapa fue para el español Edgar Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, quien perdió todas sus opciones tras sufrir un problema en el neumático trasero.

Canet se detuvo en el kilómetro 240 y estuvo más de una hora intentando reparar su moto. No pudo recibir ayuda de otro competidor, ya que hacerlo le hubiera significado una penalización de seis horas, lo que terminó de marginarlo de la lucha por la general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Borja_Sz_Rojo/status/2009214075624935722&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene en el Rally Dakar 2026

HAIL > RIYADH

09/01/2026 - Etapa 6

Enlace > 589 km - Especial > 331 km

