Rally Dakar 2026: Schareina domina la etapa maratón y los argentinos siguen firmes en la pelea en motos

La etapa 4 del Rally Dakar 2026 marcó un punto de inflexión en la competencia de motos. En la primera parte de la exigente etapa maratón, disputada sobre 417 kilómetros entre Al-Ula y un vivac sin asistencia, el español Tosha Schareina volvió a imponerse en una definición ajustadísima, mientras los argentinos lograron sostener protagonismo en la general.
En una jornada marcada por la autosuficiencia mecánica, la navegación extrema y el desgaste físico, los pilotos debieron afrontar el recorrido sin ayuda de sus equipos, con reparaciones a cargo propio y condiciones mínimas de descanso al final del día, uno de los sellos históricos del Dakar.
Schareina repite victoria en una definición al límite en el Rally Dakar
La especial quedó rápidamente planteada como una batalla cerrada entre Ross Branch (Hero) y los pilotos oficiales de Honda HRC: Skyler Howes, Ricky Brabec y Tosha Schareina. Tras el abandono del estadounidense Michael Docherty por la rotura de la llanta delantera, el liderazgo fue cambiando de manos hasta los últimos controles.
Howes marcó el mejor tiempo en pista, pero las bonificaciones por abrir camino terminaron inclinando la balanza. Schareina, beneficiado con una rebaja máxima de 6m26s, selló su segunda victoria consecutiva con un tiempo final de 4h31m56s. Brabec fue segundo a seis segundos, Howes tercero a diez, y Branch cuarto a dieciséis, reflejando lo ajustado de la etapa.
Benavides y una etapa inteligente para seguir arriba en Arabia Saudita
En ese contexto de máxima exigencia, Luciano Benavides volvió a demostrar solidez. El argentino completó una jornada sin errores, priorizando la regularidad y el cuidado de la moto, y finalizó séptimo en la etapa, resultado que le permite mantenerse quinto en la clasificación general, a 13m09s del liderazgo.
El salteño continúa siendo el mejor argentino en la general, con un rendimiento constante en un Dakar donde la estrategia empieza a pesar tanto como la velocidad pura.
Cornejo se destacó y escaló en la general
También fue una jornada positiva para Ignacio Cornejo, quien llegó a liderar la especial en el inicio, pero sufrió una caída antes del control del kilómetro 167. Aun así, el chileno logró recomponerse y terminó sexto en la etapa, convirtiéndose en el mejor latinoamericano del día.
Gracias a ese resultado, Cornejo avanzó hasta el octavo puesto de la clasificación general, manteniéndose dentro del top diez en un tramo clave de la competencia.
Luego de la Etapa 4 Tosha Schareina y Ricky Brabec comparten el liderato de la Clasificación General en Motos mientras que Daniel Sanders aparece en tercer lugar a 1 minuto 24 segundos de los dos pilotos del equipo Monster Energy Honda HRC.
Tras la cuarta jornada, la clasificación presenta una situación poco habitual: Schareina y Brabec están igualados en el tiempo total, con 16h45m40s, aunque el español lidera por criterio deportivo. Detrás se ubican los pilotos de KTM, con Daniel Sanders tercero, Luciano Benavides quinto e Ignacio Cornejo octavo, en una tabla que anticipa una definición abierta.
