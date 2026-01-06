Honda rompe la hegemonía de KTM en el Rally Dakar y Luciano Benavides vuelve a ser protagonista en Motos

Honda dio un golpe fuerte en el Rally Dakar 2026 y cortó la hegemonía que había impuesto KTM en las primeras jornadas. En la tercera etapa, disputada con salida y llegada en Al-’Ula, Tosha Schareina y Ricky Brabec firmaron un contundente 1-2 para Honda HRC, mientras que el argentino Luciano Benavides volvió a ser protagonista y terminó en la cuarta posición.

La especial, de 421 kilómetros cronometrados, combinó arena, grava y sectores técnicos con abundantes piedras, además de una exigente navegación en el tramo final. De los 115 pilotos que largaron el Dakar, 108 tomaron la salida en esta tercera jornada, que empezó a marcar un quiebre en la lucha por la victoria de etapa.

Hasta esta jornada, KTM había monopolizado las dos primeras posiciones con Daniel Sanders y Edgar Canet , pero en Al-’Ula el panorama cambió. En la primera mitad de la etapa, ambos líderes de la general quedaron incluso fuera del top diez, mientras Honda comenzó a imponer su ritmo.

Tosha Schareina logró llevarse la etapa 3 de Motos del Dakar 2026 y aprieta la general que lidera Daniel Sanders. @LBenavides77 logró arribar cuarto en la etapa y se encuentra en esa misma posición en la general a +11:06 de su compañero de equipo. #Motos #Dakar2026 pic.twitter.com/PFxm2sHTy6

Schareina tomó el mando a partir del kilómetro 167 y no lo soltó más. El español completó la especial en 4h26m39s y le dio a Honda su primera victoria de etapa en el Dakar 2026. Brabec fue segundo, a poco más de dos minutos, sellando un doblete clave para el fabricante japonés.

Benavides, siempre adelante y escalando en la general

En ese contexto, Luciano Benavides volvió a mostrar solidez. El salteño fue el más rápido en el control del kilómetro 114 y se mantuvo en la pelea durante gran parte del día. Si bien luego cedió terreno ante el avance de Honda y la bonificación de tiempo que recibió Sanders, el argentino cerró la etapa en el cuarto puesto.

Gracias a ese resultado, Benavides ascendió al quinto lugar de la clasificación general, consolidándose como el mejor representante argentino en motos y manteniéndose dentro del grupo de pilotos que pelea por los puestos de privilegio.

Por su parte, el chileno Ignacio Cornejo había liderado el inicio de la especial, pero una caída antes del kilómetro 167 lo relegó al 14° puesto del día y lo hizo retroceder al 11° lugar en la general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2008498665913295142&partner=&hide_thread=false 4 Luciano Benavides llegó en el 4° lugar en la tercera etapa de las Motos.



Quedó a 4'30" del ganador, Tosha Schareina . pic.twitter.com/JUJ2udeVOb — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) January 6, 2026

Sanders sigue líder, pero el Dakar cambia de manos

A pesar de no pelear por la victoria de etapa, Daniel Sanders logró conservar el liderazgo general gracias a la importante bonificación de tiempo obtenida por abrir pista. En cambio, Canet fue el gran perjudicado del día y cayó del segundo al cuarto puesto.

Con Honda irrumpiendo fuerte, KTM obligada a recalcular y Luciano Benavides firme entre los mejores, el Dakar 2026 entra en una nueva fase, con una lucha cada vez más abierta y un argentino decidido a seguir dando pelea en una de las carreras más duras del mundo.

Lo que se viene en el Rally Dakar

ALULA > ALULA (MARATHON)

07/01/2026 - Etapa 4

Enlace > 75 km - Especial > 451 km