Sanders ganó la Etapa 2 del Dakar 2026, KTM volvió a dominar y Benavides resistió en Arabia Saudita

Daniel Sanders logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y pasó a liderar la general en motos.

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 volvió a confirmar el dominio de KTM en la categoría motos. En el exigente tramo entre Yanbu y AlUla , Daniel Sanders se quedó con la victoria del día, aprovechó las bonificaciones por abrir pista y pasó a comandar la clasificación general, mientras Luciano Benavides volvió a completar una etapa durísima.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá .

bien ahí Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger

Rally Dakar 2026, Etapa 2: Toyota arrasó con un 1-2-3-4-5 y Al-Attiyah es el nuevo líder

Ni siquiera la obligación de abrir pista frenó el ritmo de las KTM. Tras dominar los dos primeros días de competencia, Edgar Canet y Daniel Sanders largaron desde adelante y rápidamente trabajaron en conjunto. El australiano alcanzó al joven español en los primeros kilómetros y ambos rodaron prácticamente codo a codo durante gran parte de la especial.

Si bien el más veloz en completar los 400 kilómetros cronometrados fue Ricky Brabec (Honda) , las bonificaciones beneficiaron a Sanders, que terminó quedándose con la etapa. El piloto australiano redujo su tiempo en más de cuatro minutos y cruzó la meta con un registro de 4h13m37s , superando por 1m35s a Canet.

Con este resultado, Sanders pasó a liderar la general, con 30 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, en un duelo que promete marcar el pulso de la carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2008127928262160447&partner=&hide_thread=false Daniel Sanders is the Stage 2 winner and new overall leader #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/AIYMU7gUQL — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

Luciano Benavides, esfuerzo constante en una etapa durísima

Entre los argentinos, Luciano Benavides volvió a tener una jornada exigente. El salteño, con la KTM #77 del Red Bull KTM Factory Racing, completó la etapa en 4h20m48s, finalizando a 7m11s del ganador del día.

En un contexto de alta exigencia física y navegación compleja, Benavides logró mantenerse competitivo y sumar kilómetros clave en una carrera que recién comienza y que promete ser una de las más duras de los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcoronel/status/2008116891228012746&partner=&hide_thread=false . @dakar. Así quedó la cubierta trasera de la KTM de @LBenavides77. El salteño terminó con lo justo la segunda etapa que unió Yanbu con Alula. Su testimonio la llegar a la meta. Finalizó noveno en el parcial y es sexto en la general. pic.twitter.com/g9yyUTOz7v — Darío Coronel (@dcoronel) January 5, 2026

Lo que viene en el Rally Dakar: etapa maratón y sin margen de error

La próxima jornada será aún más desafiante: se disputará la primera parte de la Etapa Maratón, con 417 kilómetros cronometrados en el circuito de AlUla. Sanders y Canet volverán a abrir pista, una condición que puede ser determinante en la pelea por la general.

La voz oficial del Rally Dakar