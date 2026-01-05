5 de enero de 2026
Sanders ganó la Etapa 2 del Dakar 2026, KTM volvió a dominar y Benavides resistió en Arabia Saudita

Daniel Sanders se quedó con la segunda etapa del Rally Dakar 2026, en Arabia Saudita. Repasá cómo le fue al argentino Luciano Benavides.

Daniel Sanders logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y pasó a liderar la general en motos. &nbsp;

Daniel Sanders logró su primera victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 y pasó a liderar la general en motos.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 volvió a confirmar el dominio de KTM en la categoría motos. En el exigente tramo entre Yanbu y AlUla, Daniel Sanders se quedó con la victoria del día, aprovechó las bonificaciones por abrir pista y pasó a comandar la clasificación general, mientras Luciano Benavides volvió a completar una etapa durísima.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Si bien el más veloz en completar los 400 kilómetros cronometrados fue Ricky Brabec (Honda), las bonificaciones beneficiaron a Sanders, que terminó quedándose con la etapa. El piloto australiano redujo su tiempo en más de cuatro minutos y cruzó la meta con un registro de 4h13m37s, superando por 1m35s a Canet.

Con este resultado, Sanders pasó a liderar la general, con 30 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, en un duelo que promete marcar el pulso de la carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2008127928262160447&partner=&hide_thread=false

Luciano Benavides, esfuerzo constante en una etapa durísima

Entre los argentinos, Luciano Benavides volvió a tener una jornada exigente. El salteño, con la KTM #77 del Red Bull KTM Factory Racing, completó la etapa en 4h20m48s, finalizando a 7m11s del ganador del día.

En un contexto de alta exigencia física y navegación compleja, Benavides logró mantenerse competitivo y sumar kilómetros clave en una carrera que recién comienza y que promete ser una de las más duras de los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcoronel/status/2008116891228012746&partner=&hide_thread=false

Lo que viene en el Rally Dakar: etapa maratón y sin margen de error

La próxima jornada será aún más desafiante: se disputará la primera parte de la Etapa Maratón, con 417 kilómetros cronometrados en el circuito de AlUla. Sanders y Canet volverán a abrir pista, una condición que puede ser determinante en la pelea por la general.

La voz oficial del Rally Dakar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2008123647349620982&partner=&hide_thread=false

