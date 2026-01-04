Canet cantó victoria en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 y Luciano Benavídes fue el mejor argentino en Motos

Luciano Benavídes, sólido en Yanbu, fue el argentino mejor ubicado en la primera etapa del Rally Dakar 2026.

La primera etapa plenamente competitiva del Rally Dakar 2026 dejó un inicio intenso en Motos , con protagonismo argentino y un ganador confirmado tras una sanción. En los 305 kilómetros cronometrados alrededor de Yanbu , la victoria quedó en manos del español Edgar Canet , mientras que Luciano Benavídes fue el mejor argentino , finalizando quinto .

La etapa combinó arena, sectores de dunas y tramos pedregosos , marcando el primer gran filtro físico y técnico del Dakar, luego del prólogo disputado el sábado.

En pista, el vencedor había sido Ross Branch , pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad en un sector controlado cambió el clasificador y le otorgó el triunfo a Edgar Canet , quien volvió a imponerse como en el prólogo.

De esta manera, Canet y Daniel Sanders sellaron un 1-2 de KTM , mientras que Ricky Brabec fue el mejor representante de Honda en el tercer lugar, seguido por Tosha Schareina .

Luciano Benavídes, firme y competitivo en el primer gran desafío

El salteño Luciano Benavídes completó una etapa sólida e inteligente, ubicándose quinto, a 3m47s del ganador, y confirmando un arranque consistente en una jornada donde muchos optaron por administrar riesgos.

El argentino finalizó apenas un segundo por delante de Ignacio Cornejo y se mantuvo dentro del grupo de punta, una posición clave de cara a las próximas etapas largas del Dakar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2007776676797964467&partner=&hide_thread=false The podium finishers and the top three overall in the Bikes category after Stage 1



All the results https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2026 #BornToDare #TudorWatch pic.twitter.com/3CwDb98z48 — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

Así quedó la general tras la Etapa 1

Luego de la sanción aplicada a Branch, la clasificación general quedó liderada por Edgar Canet, con más de un minuto de ventaja sobre Daniel Sanders, mientras que Ricky Brabec marcha tercero.

En ese contexto, Luciano Benavídes se ubica quinto en la general, a 3m58s, seguido de cerca por Ignacio Cornejo, consolidando una presencia sudamericana fuerte en los primeros puestos.

Los otros argentinos en Motos completaron la etapa

En Rally2, los argentinos Santiago Rostán y Leonardo Cola lograron completar la exigente Etapa 1, enfocándose en cuidar la mecánica y acumular experiencia en el inicio de la competencia.

Ambos pilotos trabajaron junto a sus equipos en el bivouac de Yanbu para reacondicionar las KTM, de cara a una segunda etapa que promete ser aún más demandante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2007780106350018966&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 | CANET ADELANTE, BUEN ARRANQUE DE BENAVIDES



La primera etapa de la edición 2026 tuvo al español como el más veloz, al verse beneficiado por un recargo de seis minutos que se le aplicó a Ross Branch, por exceso de velocidad.



En cuanto a los argentinos,… pic.twitter.com/pJFRZZikwb — Campeones (@Campeonesnet) January 4, 2026

Se viene la Etapa 2: más kilómetros y mayor desgaste

El Rally Dakar 2026 continuará este lunes con la Etapa 2, que unirá Yanbu con Al Ula, y contará con 400 kilómetros de especial, una distancia que volverá a exigir navegación, resistencia física y estrategia.