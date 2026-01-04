4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
top cinco para el salteño

Canet cantó victoria en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 y Luciano Benavídes fue el mejor argentino en Motos

La manga 1 del Rally Dakar en Arabia Saudita quedó en manos de Edgar Canet tras la sanción a Branch. Mirá cómo le fue al competitivo Luciano Benavídes.

Luciano Benavídes, sólido en Yanbu, fue el argentino mejor ubicado en la primera etapa del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavídes, sólido en Yanbu, fue el argentino mejor ubicado en la primera etapa del Rally Dakar 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La primera etapa plenamente competitiva del Rally Dakar 2026 dejó un inicio intenso en Motos, con protagonismo argentino y un ganador confirmado tras una sanción. En los 305 kilómetros cronometrados alrededor de Yanbu, la victoria quedó en manos del español Edgar Canet, mientras que Luciano Benavídes fue el mejor argentino, finalizando quinto.

La etapa combinó arena, sectores de dunas y tramos pedregosos, marcando el primer gran filtro físico y técnico del Dakar, luego del prólogo disputado el sábado.

Lee además
David Zille y Sebastián Cesana celebran en Yanbu tras darle a Argentina la primera victoria del Rally Dakar 2026 en la categoría Challenger.
bien ahí

Argentina pegó primero en el Rally Dakar 2026: Zille y Cesana triunfaron en el inicio de los Challenger
Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel sorprendieron y lideran el Rally Dakar en la categoría Autos.
Sorpresa en Yanbu

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

Canet ganó tras la sanción a Branch y lidera el Rally Dakar

En pista, el vencedor había sido Ross Branch, pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad en un sector controlado cambió el clasificador y le otorgó el triunfo a Edgar Canet, quien volvió a imponerse como en el prólogo.

De esta manera, Canet y Daniel Sanders sellaron un 1-2 de KTM, mientras que Ricky Brabec fue el mejor representante de Honda en el tercer lugar, seguido por Tosha Schareina.

Luciano Benavídes, firme y competitivo en el primer gran desafío

El salteño Luciano Benavídes completó una etapa sólida e inteligente, ubicándose quinto, a 3m47s del ganador, y confirmando un arranque consistente en una jornada donde muchos optaron por administrar riesgos.

El argentino finalizó apenas un segundo por delante de Ignacio Cornejo y se mantuvo dentro del grupo de punta, una posición clave de cara a las próximas etapas largas del Dakar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2007776676797964467&partner=&hide_thread=false

Así quedó la general tras la Etapa 1

Luego de la sanción aplicada a Branch, la clasificación general quedó liderada por Edgar Canet, con más de un minuto de ventaja sobre Daniel Sanders, mientras que Ricky Brabec marcha tercero.

En ese contexto, Luciano Benavídes se ubica quinto en la general, a 3m58s, seguido de cerca por Ignacio Cornejo, consolidando una presencia sudamericana fuerte en los primeros puestos.

Los otros argentinos en Motos completaron la etapa

En Rally2, los argentinos Santiago Rostán y Leonardo Cola lograron completar la exigente Etapa 1, enfocándose en cuidar la mecánica y acumular experiencia en el inicio de la competencia.

Ambos pilotos trabajaron junto a sus equipos en el bivouac de Yanbu para reacondicionar las KTM, de cara a una segunda etapa que promete ser aún más demandante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2007780106350018966&partner=&hide_thread=false

Se viene la Etapa 2: más kilómetros y mayor desgaste

El Rally Dakar 2026 continuará este lunes con la Etapa 2, que unirá Yanbu con Al Ula, y contará con 400 kilómetros de especial, una distancia que volverá a exigir navegación, resistencia física y estrategia.

Temas
Seguí leyendo

Rally Dakar 2026: llega la Etapa 1 en Yanbu y los argentinos se preparan para el primer gran desafío

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha: fuerte presencia argentina y un prólogo dominado por Canet

Arranca el Rally Dakar 2026: Arabia Saudita vuelve a ser el gran desafío del desierto

Rally Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

Mundial 2026, Finalissima y Juegos Olímpicos de Invierno marcan una agenda deportiva cargada

Video: el campeón del Dakar Kevin Benavides le envió fuerzas a Juan Cruz Yacopini y destacó su generosidad

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Todos los detalles del recorrido del Rally Dakar 2026: así será uno de los más duros de la historia

LO QUE SE LEE AHORA
Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel sorprendieron y lideran el Rally Dakar en la categoría Autos.
Sorpresa en Yanbu

De Mévius dio el golpe y ganó la manga 1 del Rally Dakar 2026 en autos

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención