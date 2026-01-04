Canet cantó victoria en la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 y Luciano Benavídes fue el mejor argentino en Motos

La primera etapa plenamente competitiva del Rally Dakar 2026 dejó un inicio intenso en Motos, con protagonismo argentino y un ganador confirmado tras una sanción. En los 305 kilómetros cronometrados alrededor de Yanbu, la victoria quedó en manos del español Edgar Canet, mientras que Luciano Benavídes fue el mejor argentino, finalizando quinto.
La etapa combinó arena, sectores de dunas y tramos pedregosos, marcando el primer gran filtro físico y técnico del Dakar, luego del prólogo disputado el sábado.
Canet ganó tras la sanción a Branch y lidera el Rally Dakar
En pista, el vencedor había sido Ross Branch, pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad en un sector controlado cambió el clasificador y le otorgó el triunfo a Edgar Canet, quien volvió a imponerse como en el prólogo.
De esta manera, Canet y Daniel Sanders sellaron un 1-2 de KTM, mientras que Ricky Brabec fue el mejor representante de Honda en el tercer lugar, seguido por Tosha Schareina.
Luciano Benavídes, firme y competitivo en el primer gran desafío
El salteño Luciano Benavídes completó una etapa sólida e inteligente, ubicándose quinto, a 3m47s del ganador, y confirmando un arranque consistente en una jornada donde muchos optaron por administrar riesgos.
El argentino finalizó apenas un segundo por delante de Ignacio Cornejo y se mantuvo dentro del grupo de punta, una posición clave de cara a las próximas etapas largas del Dakar.
Se viene la Etapa 2: más kilómetros y mayor desgaste
El Rally Dakar 2026 continuará este lunes con la Etapa 2, que unirá Yanbu con Al Ula, y contará con 400 kilómetros de especial, una distancia que volverá a exigir navegación, resistencia física y estrategia.