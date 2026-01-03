3 de enero de 2026
Sitio Andino
El Rally Dakar 2026 ya está en marcha: fuerte presencia argentina y un prólogo dominado por Canet

Con 20 argentinos en carrera, el duro Rally Dakar 2026 comenzó en Yanbu, Arabia Saudita. Entrá a la nota y repasá todo lo sucedido.

El Rally Dakar 2026, con Luciano Benavides, arrancó en Arabia Saudita con un prólogo corto, parejo y cargado de expectativas.

Por Sitio Andino Deportes

Se puso en marcha una nueva edición del Rally Dakar en Arabia Saudita, la competencia más exigente del mundo motor. Con 20 pilotos argentinos en carrera, el Dakar inició su camino con el Prólogo en Yanbu, una jornada corta pero estratégica que comenzó a marcar tendencias.

El Prólogo se desarrolló en Yanbu, con un recorrido de 22 kilómetros de especial y 73 km de enlace, un formato pensado para ordenar la largada de la Etapa 1 y medir sensaciones en el arranque de una carrera que recién empieza.

Repasá todos los tiempos y la clasificación haciendo click acá.

Edgar Canet hizo historia y dominó el prólogo en Motos en el Rally Dakar

El gran protagonista del primer día fue el español Edgar Canet, quien se impuso en Motos Rally GP y se convirtió en la referencia absoluta del prólogo. El piloto de KTM fue escoltado por Daniel Sanders, a 3 segundos, mientras que el tercer lugar quedó para Ricky Brabec, a 5 segundos del líder.

Con ese resultado, Canet logró un registro histórico: se transformó en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar en Motos, con 20 años, 9 meses y 18 días, y lo hizo además en su debut absoluto en Rally GP, un dato que sacudió al paddock.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2007416637415403663&partner=&hide_thread=false

Benavídes, el argentino más destacado en el arranque del Rally Dakar

Entre los argentinos, el mejor rendimiento en el Prólogo fue el de Luciano Benavídes, quien finalizó cuarto, a 11 segundos del tiempo de Canet. El salteño, campeón mundial W2RC 2023, confirmó su buen nivel y arrancó el Dakar con una actuación sólida.

En Rally2, Leonardo Cola se ubicó en el puesto 67, mientras que Santiago Rostán finalizó 72°, ambos completando el recorrido sin inconvenientes en una jornada inicial pensada más para medir riesgos que para atacar a fondo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2007406293410279646&partner=&hide_thread=false

Veinte argentinos en carrera y un Dakar que recién empieza

La edición 2026 del Rally Dakar cuenta con una fuerte presencia argentina, con 20 pilotos distribuidos en distintas categorías, un número que vuelve a confirmar el peso del país en la prueba más dura del calendario mundial.

El prólogo dejó sensaciones, referencias y primeros nombres destacados, pero el verdadero desafío comenzará en la Etapa 1, donde ya no habrá margen para especular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2007404263778201873&partner=&hide_thread=false

Etapa 1: más kilómetros y primeras exigencias reales del Rally Dakar

La primera etapa del Dakar 2026 se disputará este domingo también en Yanbu, con un recorrido mucho más exigente: 305 kilómetros de especial y 213 km de enlace, una distancia que empezará a marcar diferencias reales en la clasificación.

Con el orden de largada definido, el Dakar entra en su fase más dura. El prólogo ya quedó atrás y la carrera más difícil del mundo empezó, ahora sí, a mostrar su verdadero rostro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Swinxy/status/2007376274914738345&partner=&hide_thread=false

