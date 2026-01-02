Arranca el Rally Dakar 2026: Arabia Saudita vuelve a ser el gran desafío del desierto

Como ya es habitual, el año deportivo comenzará con el Rally Dakar, que en su edición 2026 se correrá nuevamente en Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero. Todos los vehículos partirán desde Yanbu, en la costa oeste del país, y tras 13 exigentes etapas recorrerán casi 8.000 kilómetros para regresar al mismo punto, con el Mar Rojo como escenario final.
La competencia se disputará en motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock, confirmando un abanico de categorías que reflejan la magnitud del evento.
La 48ª edición del Dakar tendrá a Yanbu como punto de partida y llegada, una ciudad ya conocida por los competidores: fue escenario de etapas en 2021 y sede de la final del Dakar 2024. Esta vez, el trazado propone un recorrido circular, extremo y variado, atravesando dunas, piedras y sectores técnicos.
Los números hablan por sí solos:
Motos: 118
Autos: 81
Camiones: 46
UTV: 81
Dakar Classic: 99 vehículos históricos
Dakar Future: 8 con tecnologías alternativas
En total, pilotos y navegantes de 96 países formarán parte de la prueba.
La legión argentina del Rally Dakar, con campeones y referentes
Argentina volverá a tener una presencia fuerte, con alrededor de 20 inscriptos, pese a los altos costos logísticos. Entre los nombres destacados sobresalen los campeones mundiales de la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, grandes candidatos a pelear adelante.
También dirá presente Luciano Benavides, con KTM, ya recuperado de las lesiones sufridas a fines de 2025 y siempre protagonista en motos.