2 de enero de 2026
Arranca el Rally Dakar 2026: Arabia Saudita vuelve a ser el gran desafío del desierto

La carrera más dura del mundo se disputará del 3 al 17 de enero, con largada y llegada en Yanbu. Mirá todos los detalles del exigente Rally Dakar.

El Rally Dakar abre el calendario del automovilismo mundial y vuelve a poner a prueba hombres y máquinas en Medio Oriente. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

Como ya es habitual, el año deportivo comenzará con el Rally Dakar, que en su edición 2026 se correrá nuevamente en Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero. Todos los vehículos partirán desde Yanbu, en la costa oeste del país, y tras 13 exigentes etapas recorrerán casi 8.000 kilómetros para regresar al mismo punto, con el Mar Rojo como escenario final.

La competencia se disputará en motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock, confirmando un abanico de categorías que reflejan la magnitud del evento.

Cómo y dónde ver el Rally Dakar 2026

La actividad diaria con sus carreras comenzará de madrugada para la Argentina, según el cronograma de cada etapa. El Rally Dakar podrá seguirse en vivo por televisión a través de América TV y señales de ESPN, además de la transmisión vía streaming en Disney+ Premium.

Un recorrido con historia y cifras impactantes

La 48ª edición del Dakar tendrá a Yanbu como punto de partida y llegada, una ciudad ya conocida por los competidores: fue escenario de etapas en 2021 y sede de la final del Dakar 2024. Esta vez, el trazado propone un recorrido circular, extremo y variado, atravesando dunas, piedras y sectores técnicos.

Los números hablan por sí solos:

  • Motos: 118

  • Autos: 81

  • Camiones: 46

  • UTV: 81

  • Dakar Classic: 99 vehículos históricos

  • Dakar Future: 8 con tecnologías alternativas

En total, pilotos y navegantes de 96 países formarán parte de la prueba.

La legión argentina del Rally Dakar, con campeones y referentes

image
Nicol&aacute;s Cavigliasso y Valentina Pertegarini se consagraron campeones mundiales del World Rally Raid Championship

Argentina volverá a tener una presencia fuerte, con alrededor de 20 inscriptos, pese a los altos costos logísticos. Entre los nombres destacados sobresalen los campeones mundiales de la categoría Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, grandes candidatos a pelear adelante.

También dirá presente Luciano Benavides, con KTM, ya recuperado de las lesiones sufridas a fines de 2025 y siempre protagonista en motos.

Todos los argentinos en el Dakar 2026 Motos

  • #47 Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing)

  • #49 Juan Santiago Rostan (Xraids Experience)

  • #77 Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing)

  • #1000 Benjamín Pascual (Segway Team – Dakar Future)

Challenger

  • #301 Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Team BBR)

  • #304 Lisandro Sisterna Herrera (nav. Pau Navarro – Team BBR)

  • #308 David Zille / Sebastián Cesana (Daklapack Rallysport)

  • #314 Facundo Jatón (nav. Xavier Foj – Foj Motorsport)

  • #323 Gastón Mattarucco (nav. Javier Vélez – ADT Motowear)

  • #326 Bruno Jacomy (nav. Khalifa Al-Attiya – Nasser Racing)

  • #330 Augusto Sanz (nav. Ahmed Alkuwari – Nasser Racing)

SSV

  • #401 Fernando Acosta (nav. Sebastián Guayasamín – BE Racing)

  • #407 Jeremías González Ferioli / Pedro Rinaldi (Can-Am Factory Team)

  • #408 Diego Martínez (South Racing Can-Am)

  • #413 Manuel Andújar / Bernardo Graue (South Racing Can-Am)

  • #415 Anuar Osman (nav. Fidel Castillo – Bujarkay-Makarthy)

  • #417 Santiago Hansen (nav. Pablo Copetti – MMP)

Dakar Classic

  • #745 Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-Trucks Team Madpanda)

  • #919 Pablo Alejandro Jatón / Ariel Jatón / Renato Delmastro (Donerre Suspension Team)

Con un recorrido imponente, figuras consagradas y una legión argentina que promete protagonismo, el Rally Dakar 2026 vuelve a abrir el año a pura épica y resistencia en el corazón del desierto.

Las etapas del Rally Dakar

image
