Luis de la Fuente no se achicó ante Argentina y elogió a Messi antes de la Finalissima

Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.

La Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España ya tiene fecha y escenario confirmados: será el 27 de marzo , en el estadio Lusail de Qatar , un lugar cargado de simbolismo para la Albiceleste, que allí levantó la Copa del Mundo en 2022. A poco más de tres meses del partido, el entrenador español Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.

Mientras Lionel Scaloni deslizó en más de una ocasión que preferiría evitar un compromiso de esta magnitud tan cerca del Mundial, su par de la Roja fue tajante: “Quiero jugar ese partido” .

En diálogo con Europa Press, De la Fuente explicó su postura sin rodeos : “Más allá de testear al campeón de Europa y al de América, lo que me interesa es estar en otra final y tener la opción de ganar otro título. Quiero jugar ese partido, por jugar contra un rival como Argentina” , remarcó.

El entrenador español también se mostró ambicioso de cara al Mundial y ubicó a su selección entre los candidatos: “Podemos ser campeones del mundo y vamos a pelear por serlo” , aunque aclaró que el abanico de aspirantes será amplio.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, se refirió a la Finalissima que disputará ante la Albiceleste: "Quiero jugar ese partido, por jugar contra un rival como Argentina".



“Más allá de testear el potencial del campeón de Europa y el de América, lo que me… pic.twitter.com/sdKCEYv3jM — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2026

Un Mundial con muchos candidatos

De la Fuente consideró que la próxima Copa del Mundo será una de las más competitivas de la historia: “No se va a quedar fuera ninguno de los buenos”, dijo, y mencionó a Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Portugal y Marruecos, además de destacar el crecimiento de selecciones menos tradicionales como Cabo Verde.

Elogios para Lionel Messi

El técnico español también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, quien afrontará su sexto Mundial con la Selección Argentina. “Es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca, como Cristiano Ronaldo. Son fantásticos”, señaló.

Y agregó un concepto que explica por qué Messi sigue generando respeto en todo el mundo: “Sea cual sea su estado de forma en la Finalissima o en el Mundial, es un jugador que puede marcar la diferencia con un solo detalle”.