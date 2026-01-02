2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
se viene un duro duelo

Luis de la Fuente no se achicó ante Argentina y elogió a Messi antes de la Finalissima

El DT de España, Luis de la Fuente, palpitó el cotejo de la esperada Finalissima ante la Selección de fútbol de Argentina. Mirá lo que dijo.

Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.

Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.

Por Sitio Andino Deportes

La Finalissima entre la Selección de fútbol de Argentina y España ya tiene fecha y escenario confirmados: será el 27 de marzo, en el estadio Lusail de Qatar, un lugar cargado de simbolismo para la Albiceleste, que allí levantó la Copa del Mundo en 2022. A poco más de tres meses del partido, el entrenador español Luis de la Fuente dejó en claro que no solo no esquiva el desafío, sino que lo espera con entusiasmo.

Mientras Lionel Scaloni deslizó en más de una ocasión que preferiría evitar un compromiso de esta magnitud tan cerca del Mundial, su par de la Roja fue tajante: “Quiero jugar ese partido”.

Lee además
Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.
Cómo le fue al campeón del mundo

En qué puesto cerró el 2025 Lionel Scaloni en el ranking de entrenadores del mundo
El futuro de Sebastián Villa empieza a moverse fuera de Mendoza, podría ser River aunque por ahora no hay ofertas formales.  
sin resoluciones

Por qué River todavía no avanzó por Sebastián Villa y qué postura toma Independiente Rivadavia

“Quiero estar en otra final y ganar otro título”, avisó Luis de la Fuente

En diálogo con Europa Press, De la Fuente explicó su postura sin rodeos: “Más allá de testear al campeón de Europa y al de América, lo que me interesa es estar en otra final y tener la opción de ganar otro título. Quiero jugar ese partido, por jugar contra un rival como Argentina”, remarcó.

El entrenador español también se mostró ambicioso de cara al Mundial y ubicó a su selección entre los candidatos: “Podemos ser campeones del mundo y vamos a pelear por serlo”, aunque aclaró que el abanico de aspirantes será amplio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2006898664145330596&partner=&hide_thread=false

Un Mundial con muchos candidatos

De la Fuente consideró que la próxima Copa del Mundo será una de las más competitivas de la historia: “No se va a quedar fuera ninguno de los buenos”, dijo, y mencionó a Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Portugal y Marruecos, además de destacar el crecimiento de selecciones menos tradicionales como Cabo Verde.

Elogios para Lionel Messi

El técnico español también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, quien afrontará su sexto Mundial con la Selección Argentina. “Es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca, como Cristiano Ronaldo. Son fantásticos”, señaló.

Y agregó un concepto que explica por qué Messi sigue generando respeto en todo el mundo: “Sea cual sea su estado de forma en la Finalissima o en el Mundial, es un jugador que puede marcar la diferencia con un solo detalle”.

Temas
Seguí leyendo

Arranca el Rally Dakar 2026: Arabia Saudita vuelve a ser el gran desafío del desierto

Un accidente de Franco Colapinto cambió el reglamento: la F1 estrenará una nueva norma en 2026

Argentina arrancó con goleada ante España en la United Cup y sueña en grande en Australia

Lluvia de euros en la Lepra y Murialdo: Valentín Castellanos fue vendido a la Premier

La AFA evalúa una amnistía total para 2026 y Estudiantes podría arrancar sin sanciones

Lionel Scaloni recibió el año mundialista en Pujato y renovó el sueño argentino rumbo a 2026

Se puso en marcha el fútbol y así fue el primer gol del año

Copa Argentina: repasá los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
El detonante fue un accidente protagonizado por Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Imola 2025.
automovilismo

Un accidente de Franco Colapinto cambió el reglamento: la F1 estrenará una nueva norma en 2026

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto
MINUTOS DESPUÉS DE AÑO NUEVO

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto