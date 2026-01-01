Se puso en marcha el fútbol y así fue el primer gol del año

El delantero de Newcastle Jets abrió el marcador en el primer partido oficial del fútbol mundial en 2026.

El fútbol mundial ya tiene su primer gol oficial del 2026 y, una vez más, llegó desde Australia. La A-League levantó el telón de la actividad profesional y Lachlan Rose , delantero de Newcastle Jets , fue el encargado de inaugurar el marcador en el arranque del nuevo año.

Tal como había ocurrido en 2025 , el fútbol australiano volvió a ser el primero en ofrecer acción oficial. Newcastle Jets visitó a Auckland FC en el encuentro que dio inicio formal a la temporada 2026 y, apenas pasada la una de la madrugada en Argentina , llegó la primera emoción.

A los siete minutos de juego , Clayton Taylor asistió con precisión al área chica y Rose empujó la pelota para el 1-0 parcial . El atacante australiano, de 26 años , terminó redondeando una gran actuación y volvió a marcar para sellar el 3-1 final a favor de su equipo.

Rose desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol local y comenzó el 2026 con un dato que quedará en los registros: ser el autor del primer gol oficial del año a nivel mundial, un honor que Australia volvió a adjudicarse por segundo año consecutivo.

El fútbol no se detiene en el arranque del 2026

La actividad oficial continuará durante este 1 de enero en distintos puntos del planeta, con partidos en Inglaterra, Gales, Arabia Saudita, además de ligas de menor exposición como Egipto y Bahréin.

En la Premier League, el primer “peso pesado” en salir a escena será Liverpool FC, que contará con Alexis Mac Allister en su visita a Leeds United. También se destaca la presentación del Tottenham de Cristian Cuti Romero frente a Brentford, mientras que Manchester City jugará como visitante ante Sunderland.