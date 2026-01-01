1 de enero de 2026
Mundial 2026, Finalissima y Juegos Olímpicos de Invierno marcan una agenda deportiva cargada

El Mundial 2026 de fútbol será el gran evento del año, pero la agenda incluirá la Finalissima, los Juegos Olímpicos de Invierno y mucho más. Mirá el detalle.

El calendario deportivo de 2026 tendrá competencia de alto nivel en fútbol, automovilismo, tenis y deportes olímpicos.

Este año se presenta como un año repleto de grandes eventos deportivos, con el Mundial 2026 de fútbol como máxima atracción, pero con una agenda que incluirá competencias de enorme impacto global. Desde la Finalissima entre Argentina y España hasta los Juegos Olímpicos de Invierno, el calendario ofrecerá actividad durante los doce meses.

El Mundial 2026 y la Finalissima como ejes del año futbolístico

El evento central del año será la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Allí, la Selección Argentina, con figuras como Lionel Messi y Julián Álvarez, buscará volver a ser protagonista en el máximo escenario del fútbol mundial.

Otro de los platos fuertes será la Finalissima, que enfrentará a Argentina y España el 27 de marzo en Doha, en un cruce que reunirá a los campeones de América y Europa y que captará la atención global.

Automovilismo, Juegos Olímpicos y deportes estadounidenses

La actividad comenzará temprano con la 48ª edición del Rally Dakar, del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con presencia de 21 pilotos argentinos, entre ellos Luciano Benavídez y Leonardo Cola. La gran ausencia será Juan Cruz Yacopini, tras el grave accidente sufrido meses atrás.

En febrero, el foco estará puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrarán del 6 al 22 en Milán-Cortina, Italia. Ese mismo mes, Estados Unidos vivirá dos de sus eventos más emblemáticos: el Super Bowl LX (8/2) y el All Star Game de la NBA (13 al 15).

La Fórmula 1 iniciará su temporada el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y la cerrará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, mientras que el tenis contará con los cuatro Grand Slams y la fase final de la Copa Davis en noviembre.

Calendario deportivo destacado de 2026

Enero

  • 3 al 17: Rally Dakar – Arabia Saudita

  • 18 de enero al 1 de febrero: Abierto de Australia (tenis)

  • 24: Inicio del Torneo Apertura en Argentina

Febrero

  • 6 al 22: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina

  • 8: Super Bowl LX – Estados Unidos

  • 13 al 15: All Star Game NBA – Los Ángeles

  • 19 y 26: Recopa Sudamericana – Flamengo vs Lanús

Marzo

  • 27: Finalissima Argentina vs España – Doha

Abril

  • 9 al 12: Masters de Augusta (golf)

  • Fin de semana del 19: Boca vs River

  • 20: Maratón de Boston

Mayo

  • 20: Final UEFA Europa League – Estambul

  • 25 de mayo al 8 de junio: Roland Garros

  • 30: Final UEFA Champions League – Budapest

Junio y julio

  • 11 de junio al 19 de julio: Mundial de fútbol

  • 29 de junio al 12 de julio: Wimbledon

  • Finales de la NBA

  • 4 al 26 de julio: Tour de Francia

Agosto y septiembre

  • 15 al 30 de agosto: Mundial de hockey sobre césped – Bélgica y Países Bajos

  • 31 de agosto al 13 de septiembre: US Open

  • 12 al 26 de septiembre: Juegos Odesur – Santa Fe

Octubre y noviembre

  • 15 al 31 de octubre: Copa Libertadores Femenina

  • 31 de octubre al 13 de noviembre: Juegos Olímpicos de la Juventud – Dakar

  • 21: Final Copa Sudamericana

  • 28: Final Copa Libertadores

