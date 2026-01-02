2 de enero de 2026
Sitio Andino
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con leve descenso de temperatura. Conocé el pronóstico extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

La máxima para hoy estará en 37°C y la mínima en 22°C.

Mientras que en alta montaña el cielo totalmente despejado, sin precipitaciones ni fenómenos adversos.

Temperatura promedio en Mendoza:

  • Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
  • Mínima: 22 °C. (resto de la provincia).
  • Máxima: 31 °C. (promedio provincial).

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Este sábado 3 de enero estará caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.

El domingo 4 de enero el día se presentará caluroso y algo nublado con vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.

Y para el lunes 5 de enero estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.

