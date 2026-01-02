Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 2 de enero, caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Viento Zonda en Malargüe durante la tarde.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con leve descenso de temperatura. Conocé el pronóstico extendido.
La máxima para hoy estará en 37°C y la mínima en 22°C.
Mientras que en alta montaña el cielo totalmente despejado, sin precipitaciones ni fenómenos adversos.
Este sábado 3 de enero estará caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.
El domingo 4 de enero el día se presentará caluroso y algo nublado con vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.
Y para el lunes 5 de enero estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.