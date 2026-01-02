Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 2 de enero , caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Viento Zonda en Malargüe durante la tarde.

La máxima para hoy estará en 37°C y la mínima en 22°C.

Rige una alerta amarilla Año Nuevo en Mendoza: ¿conviene cenar afuera o mejor preparar la mesa adentro?

El clima Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza

Mientras que en alta montaña el cielo totalmente despejado, sin precipitaciones ni fenómenos adversos.

Este sábado 3 de enero estará caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.

El domingo 4 de enero el día se presentará caluroso y algo nublado con vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.

Y para el lunes 5 de enero estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos del sector sur rotando al noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.