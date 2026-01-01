Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 1 de enero de 2026 en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 1 de enero, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Desde las 16:00, aparición de núcleos convectivos localizados en el Oeste del Gran Mendoza, con probables tormentas aisladas de corta duración. También podrían desarrollarse tormentas moderadas en el Sur provincial (San Rafael y alrededores), desde las 16:00 hasta las 23:00. No se descarta la caída de granizo aislado.

Habrá presencia de viento Zonda leve en el sur de Malargüe desde las 15:00 hasta 20:00. A partir de la medianoche, ingreso de viento Sur fuerte (40 km/h), que afectará primero la zona Sur y hacia las 04:00 el Gran Mendoza y la zona Este. Este fenómeno provocará un descenso de la temperatura durante la madrugada del Viernes.

Temperatura promedio en Mendoza: Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 21 °C. (resto de la provincia).

Máxima: 37 °C. (promedio provincial). Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza Para este viernes 2 de enero, habrá poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C.

Mientras que para el sábado 3 de enero estará caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.