26 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Foto: Axel Lloret

El cielo se presentará despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Entre las 17:00 - 18:00 horas comenzará la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose al Valle de Uco hacia las 20:00 horas, y alrededor de las 22:00 horas alcanzando todo el Gran Mendoza y la Zona Este con formación de tormentas.

viernes

No se descarta la caída de granizo, principalmente en la Zona Este. Las tormentas podrían extenderse algunas horas de la madrugada, especialmente en esa región. En la Zona Sur no se observan tormentas previstas.

Por su parte el viento tendrá una circulación desde el norte, leve a moderada, más intensa en la franja Este con velocidades promedio de 35 km/h. Este viento afectará Zona Este, Gran Mendoza, Zona Sur y Valle de Uco, prolongándose hasta las 20:00 horas.

Viento Zonda importante en Malargüe (especialmente en el Sur del departamento), afectando también precordillera Sur y Sur de San Rafael, con ráfagas promedio de 45 a 50 km/h.

Temperatura promedio en el llano:

  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 18°C.
  • Mínima (Resto de la Provincia): 22°C.
  • Máxima promedio: 34°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El sábado 27 de diciembre el cielo se presentará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargue. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C
  • Por su parte el día domingo 28 de diciembre se aguarda una jornada muy calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector norte. Máxima: 36°C | Mínima: 19°C
  • Mientras tanto el día lunes 29 de diciembre se espera un día muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Máxima: 37°C | Mínima: 22°C
  • El martes 30 de diciembre será muy caluroso el día con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Máxima: 37°C | Mínima: 23°C
