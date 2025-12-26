Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 26 de diciembre en la provincia de Mendoza indica una jornada muy calurosa e inestable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.
Conocé como se presentará el tiempo en la provincia de Mendoza para este día viernes. Pronóstico extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 26 de diciembre en la provincia de Mendoza indica una jornada muy calurosa e inestable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.
El cielo se presentará despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Entre las 17:00 - 18:00 horas comenzará la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose al Valle de Uco hacia las 20:00 horas, y alrededor de las 22:00 horas alcanzando todo el Gran Mendoza y la Zona Este con formación de tormentas.
No se descarta la caída de granizo, principalmente en la Zona Este. Las tormentas podrían extenderse algunas horas de la madrugada, especialmente en esa región. En la Zona Sur no se observan tormentas previstas.
Por su parte el viento tendrá una circulación desde el norte, leve a moderada, más intensa en la franja Este con velocidades promedio de 35 km/h. Este viento afectará Zona Este, Gran Mendoza, Zona Sur y Valle de Uco, prolongándose hasta las 20:00 horas.
Viento Zonda importante en Malargüe (especialmente en el Sur del departamento), afectando también precordillera Sur y Sur de San Rafael, con ráfagas promedio de 45 a 50 km/h.