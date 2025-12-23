23 de diciembre de 2025
Cómo estará el tiempo en Mendoza en Nochebuena y Navidad

Según los especialistas, el tiempo en Mendoza durante Nochebuena y Navidad estará dominado por la inestabilidad y el calor. Las máximas superarán los 30°.

 Por Natalia Mantineo

Tras un inicio de semana marcado por el ascenso de la temperatura, la provincia de Mendoza se encamina hacia las celebraciones de Nochebuena y Navidad con tiempo bueno, mucho calor, aunque algunos puntos de la provincia presentarán inestabilidad y posibles chaparrones.

Tiempo en Nochebuena: entre el calor y chaparrones

De acuerdo con la información brindada por el meteorólogo Mariano García, para la jornada de Nochebuena, se prevé un escenario de nubosidad variable. Durante la mañana y la tarde, el Sur provincial, el Valle de Uco y los departamentos del Este podrían registrar precipitaciones.

En tanto, en el Gran Mendoza, se espera un leve descenso de los registros térmicos, con una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 32°.

La mayor atención está puesta en la franja horaria de la tarde y tarde-noche. García advirtió sobre la probabilidad de chaparrones aislados que afectarían principalmente el área de la precordillera, el Valle de Uco y el Este mendocino. No obstante, las perspectivas para el festejo son optimistas: "se estima que la inestabilidad cederá hacia el final del día, permitiendo una temperatura de entre 26° y 27° al momento del brindis", expresó el especialista.

Navidad con buen tiempo y máximas en ascenso

El jueves 25 de diciembre, el panorama será más estable y marcadamente veraniego. El ingreso de viento desde el sector norte impulsará los termómetros, con una mínima de 19° y una máxima que trepará hasta los 34°.

Con el cielo mayormente despejado durante gran parte del día, las condiciones serán óptimas para el uso de piletas y el esparcimiento al aire libre. Sin embargo, el reporte meteorológico señala que la inestabilidad podría retornar hacia el cierre de la jornada de Navidad, con probabilidad de tormentas aisladas durante la noche del jueves.

