Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 22 de diciembre una jornada de tiempo algo nublado con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas.
22 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
La máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 18 grados.