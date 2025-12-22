22 de diciembre de 2025
{}
Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 22 de diciembre una jornada de tiempo algo nublado con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas.

La máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 18 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al martes, 23 de diciembre, la jornada estará calurosa con vientos moderados del sector sur. La máxima rondaría los 34 grados y la mínima los 23 grados.
  • Para el miércoles 24 de diciembre, el tiempo seguirá caluroso con vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima sería de 35 grados y la mínima de 23 grados.
  • El jueves 25 de diciembre, la provincia vivirá una jornada de calor agobiante. La máxima rozaría los 38 grados y la mínima los 24 grados.
