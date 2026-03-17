Así estará el pronóstico del tiempo este martes 17 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 17 de marzo una jornada parcialmente nublada con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera.
Durante la mañana, hacia las 11 se instalaría nubosidad en Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, permaneciendo durante el resto del día. Mejoraría hacia las 17, con cielo despejado en la mayor parte de la provincia.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 14 °C.
Mínima (Resto de la provincia): 17 °C.
Máxima: Entre 19 °C y 23 °C en promedio provincial.
El pronóstico extendido del tiempo en la provincia de Mendoza
Miércoles 18 de marzo: La jornada se presentará con tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Poco nuboso en cordillera. La máxima llegaría a los 25 ºC y la mínima a los 14 ºC.
Jueves 19 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche. Poco nuboso en cordillera. La máxima rondaría los 29 ºC y la mínima a los 13 ºC
Viernes 20 de marzo: el día estará mayormente nublado con lluvias y tormentas con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sector sur. Habrá precipitaciones en cordillera. La máxima sería de 24 ºC y la mínima de 18 ºC