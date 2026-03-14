El paso Pehuenche, cerrado por mal tiempo: cuándo volverá a reabrir GENTILEZA MAULEE.CL

Por Sitio Andino Sociedad







Autoridades de la coordinación fronteriza del paso Pehuenche emitieron un comunicado oficial en el que dispusieron el cierre del camino ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que, según advirtieron desde el lado chileno, podrían complicar la transitabilidad en la zona. La medida rige a partir de este domingo para todo tipo de vehículos.

Paso Pehuenche cerrado por varios días: el comunicado oficial Según el comunicado emitido recientemente por el Centro de Frontera Pehuenche, a partir de este 15 de marzo el paso alternativo hacia Chile quedará cerrado ante las malas condiciones climáticas previstas para los próximos días, por lo que su reapertura será comunicada mediante un nuevo aviso oficial.

Paso Pehuenche - cierre Asímismo, las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a los canales de información por las novedades del paso ubicado en Malargüe.