14 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, cerrado por mal tiempo: cuándo volverá a reabrir

La medida fue dispuesta por las autoridades chilenas ante las malas condiciones climáticas previstas para los próximos días. Los detalles del comunicado oficial.

El paso Pehuenche, cerrado por mal tiempo: cuándo volverá a reabrir
El paso Pehuenche, cerrado por mal tiempo: cuándo volverá a reabrir GENTILEZA MAULEE.CL
Por Sitio Andino Sociedad

Autoridades de la coordinación fronteriza del paso Pehuenche emitieron un comunicado oficial en el que dispusieron el cierre del camino ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que, según advirtieron desde el lado chileno, podrían complicar la transitabilidad en la zona. La medida rige a partir de este domingo para todo tipo de vehículos.

Paso Pehuenche cerrado por varios días: el comunicado oficial

Según el comunicado emitido recientemente por el Centro de Frontera Pehuenche, a partir de este 15 de marzo el paso alternativo hacia Chile quedará cerrado ante las malas condiciones climáticas previstas para los próximos días, por lo que su reapertura será comunicada mediante un nuevo aviso oficial.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de marzo
Aduana Paso Pehuenche, complejo Laguna del Maule. video
Y desigualdad en las inversiones

Paso Pehuenche: el contraste entre la aduana precaria de Las Loicas y el moderno complejo chileno
Paso Pehuenche - cierre

Asímismo, las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a los canales de información por las novedades del paso ubicado en Malargüe.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo

Te mostramos el cruce por Paso Pehuenche entre cerros, volcanes y ríos cristalinos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 9 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

Las Más Leídas

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia video

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Si viste Máquina de Guerra en Netflix, este es el significado real de su final video

Si viste "Máquina de Guerra" en Netflix, este es el significado real de su final

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo