Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 20 de marzo una jornada que amanece nublado, con lluvias débiles en la zona Este y el Gran Mendoza. Durante la tarde, el cielo continuará nublado en estas regiones.

Desde las 17 aproximadamente, se reactiva la inestabilidad con lluvias en el Oeste del Valle de Uco, extendiéndose luego a todo el Valle de Uco y Malargüe. En el Sur provincial, las lluvias podrían prolongarse hacia la madrugada del Sábado. No se esperan precipitaciones en la zona Este durante la noche.

Además precisaron que habrá viento sur leve pero continuo desde el amanecer, abarcando progresivamente toda la Provincia y manteniéndose ventoso hasta la madrugada del Sábado.

En alta montaña, el día estará nublado, con mal tiempo en la cordillera Sur desde las 15 y nevadas importantes. Posteriormente, las precipitaciones se extenderán de manera más leve hacia la parte Central y Norte de la alta montaña.

Temperatura promedio en el llano: Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 12°C Mínima (resto provincial): 15°C. Máxima promedio: 23°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Sábado 21 de marzo: el día estará con cielo nublado en la mañana sobre la zona Norte, Este y Gran Mendoza. Probabilidad de lluvias durante las primeras horas en la zona Sur y el Valle de Uco. A partir del mediodía, se espera una mejora gradual en toda la Provincia. Máxima 22 ºC | 14 ºC.

el día estará con cielo nublado en la mañana sobre la zona Norte, Este y Gran Mendoza. Probabilidad de lluvias durante las primeras horas en la zona Sur y el Valle de Uco. A partir del mediodía, se espera una mejora gradual en toda la Provincia. Domingo 22 de marzo: nubosidad variable con ascenso térmico y vientos del noreste . Se espera inestabilidad hacia la noche , con probables tormentas . Máxima: 24°C | Mínima: 13°C.

con y . Se espera , con probables . Lunes 23 de marzo: jornada mayormente nublada , con lluvias y tormentas y descenso de la temperatura . Máxima: 21°C | Mínima: 13°C.

jornada , con y . Martes 24 de marzo: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Habrá riesgo de heladas en Valle de Uco y sur provincial. Máxima: 29°C | Mínima: 10°C