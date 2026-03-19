19 de marzo de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cierre total desde el viernes por mal tiempo y riesgo en la transitabilidad

El Paso Pehuenche permanecerá cerrado para todo tipo de vehículos por condiciones meteorológicas desfavorables.

Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

Autoridades de la coordinación fronteriza del paso Pehuenche emitieron un comunicado oficial en el que dispusieron el cierre del camino ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que, según advirtieron podrían complicar la transitabilidad en la zona. La medida rige a partir de este viernes 20 de marzo para todo tipo de vehículos.

Paso Pehuenche cerrado este viernes 20 de marzo: el comunicado oficial

Según el comunicado emitido recientemente por el Centro de Frontera Pehuenche, a partir de este 20 de marzo el paso alternativo hacia Chile quedará cerrado ante las malas condiciones climáticas previstas para los próximos días, por lo que su reapertura será comunicada mediante un nuevo aviso oficial.

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Asímismo, las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a los canales de información por las novedades del paso ubicado enMalargüe para planificar bien su viaje.

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