Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 16 de marzo en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 16 de marzo una jornada parcialmente nublada con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura.

6666d1da-defc-484b-8e23-31872e585c23 Habrá además vientos moderados del sector sur, con viento Zonda en el departamento de Malargue. En Alta montaña estará parcialmente nublado.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 26 ºC y la mínima a los 17 ºC.

El pronóstico extendido del tiempo en la provincia de Mendoza Martes 17 de marzo: el dìa estará parcialmente nublado con tormentas y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. La máxima sería de 25 ºC y la mínima de 14 ºC.

el dìa estará parcialmente nublado con tormentas y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. La máxima sería de 25 ºC y la mínima de 14 ºC. Miércoles 18 de marzo: La jornada se presentará con tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Poco nuboso en cordillera. La máxima llegaría a los 25 ºC y la mínima a los 14 ºC.

La jornada se presentará con tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Poco nuboso en cordillera. La máxima llegaría a los 25 ºC y la mínima a los 14 ºC. Jueves 19 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche. Poco nuboso en cordillera. La máxima rondaría los 29 ºC y la mínima a los 13 ºC