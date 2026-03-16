Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 16 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 16 de marzo una jornada parcialmente nublada con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura.
16 de marzo de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con descenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 16 de marzo una jornada parcialmente nublada con tormentas en la madrugada en el sur provincial y descenso de la temperatura.
Habrá además vientos moderados del sector sur, con viento Zonda en el departamento de Malargue. En Alta montaña estará parcialmente nublado.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 26 ºC y la mínima a los 17 ºC.