Ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este domingo 15 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 15 de marzo una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
15 de marzo de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con nubosidad variable. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 15 de marzo una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
En Alta montaña el día estará parcialmente nublado
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 29°C y la mínima a los 16°C.