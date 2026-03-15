15 de marzo de 2026
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Ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este domingo 15 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con nubosidad variable. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este domingo 15 de marzo en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este domingo 15 de marzo en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 15 de marzo una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

En Alta montaña el día estará parcialmente nublado

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Se estima que la temperatura máxima llegue a los 29°C y la mínima a los 16°C.

El pronóstico extendido del tiempo en la provincia de Mendoza

  • Lunes 16 de marzo: jornada parcialmente nublada, con tormentas durante la madrugada y descenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del sector sur. También se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 26°C | Mínima: 17°C.
  • Martes 17 de marzo: continuará el tiempo inestable, con tormentas y descenso térmico, además de vientos moderados del sur. Máxima: 24°C | Mínima: 15°C.
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