La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo directo al Caribe: cuándo comienza y con qué frecuencia

La provincia de Mendoza continúa ampliando su conectividad aérea internacional y fortaleciendo rutas con distintos destinos del exterior. En esta oportunidad, se anunció un nuevo vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana , que contará con tres frecuencias semanales .

La aerolínea dominicana Arajet comenzará a operar esta ruta a partir del 16 de mayo , y para celebrar la apertura ofrecerá una promoción de hasta 25% de descuento en sus tarifas.

El anuncio fue realizado en un encuentro encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur) , Gabriela Testa , quienes recibieron a la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Arajet, Mercedes Martínez . Con esta incorporación, Mendoza se convierte en la cuarta provincia del país en contar con vuelos directos de la compañía.

Desde la aerolínea destacaron que esta nueva ruta “amplía la conectividad aérea de la Argentina y fortalece una red que ya alcanza más de 28 destinos en 15 países ”.

vuelo punta cana mendoza Mendoza amplía su conexión con el mundo a través de nuevos vuelos al Caribe Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Más conectividad aérea, más impulso económico

El gobernador Cornejo subrayó que la incorporación de nuevos vuelos internacionales representa “un mensaje positivo para la economía de Mendoza”. En ese sentido, remarcó la relevancia estratégica del hub aéreo de Punta Cana, que conecta con destinos turísticos de gran escala y concentra más de 70 resorts.

Según explicó, esta conectividad amplía de manera concreta las oportunidades de llegada de turistas internacionales y también facilita la salida de mendocinos hacia el exterior. Además, destacó que el fortalecimiento de las rutas aéreas consolida a Mendoza como destino internacional y genera un impacto directo en las actividades económicas vinculadas al turismo.

“Estos avances son el resultado de un trabajo sostenido que venimos realizando”, afirmó el mandatario.

Mendoza, entre los aeropuertos con mayor movimiento del país

Por su parte, Gabriela Testa puso en valor el crecimiento sostenido de la conectividad aérea de la provincia y señaló que Mendoza se posiciona como uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país, detrás de Buenos Aires y Córdoba, con cerca de 200 vuelos semanales entre servicios nacionales e internacionales.

La funcionaria destacó la llegada de Arajet, a la que definió como una aerolínea joven, de bajo costo y con una flota moderna, que operará en Mendoza con un vuelo de aproximadamente siete horas. Explicó que esta nueva ruta permitirá el arribo de visitantes no solo desde República Dominicana, sino también desde distintos puntos de América del Norte, gracias al esquema de conexión del hub de Punta Cana, con una lógica similar a la de Panamá por su ubicación estratégica en Centroamérica.

En ese marco, remarcó que la conectividad aérea “genera oportunidades reales de intercambio” y amplía tanto el turismo receptivo como las opciones de viaje para los mendocinos.

Turismo receptivo y diversificación de mercados

Testa señaló además que cada nueva aerolínea que se incorpora a la provincia es evaluada desde múltiples dimensiones, como el impacto en el turismo, la facilitación de encuentros familiares, los traslados por motivos de salud y la movilidad asociada a la actividad económica en general.

“El turismo receptivo es clave para seguir diversificando y fortaleciendo la matriz turística de Mendoza”, afirmó, y explicó que el trabajo con las compañías aéreas se desarrolla de manera cooperada, con acciones de promoción orientadas a mercados estratégicos.

En ese sentido, destacó que la conectividad que ofrece Arajet hacia México, Estados Unidos y Canadá representa “una oportunidad concreta para captar visitantes de mercados donde Mendoza ya tiene presencia”, y agregó que se trata de públicos que valoran precios competitivos y conexiones eficientes. Finalmente, subrayó que el transporte aéreo es un factor central para dinamizar la economía provincial y agradeció a la aerolínea por incorporar a Mendoza a su red internacional.

vuelo punta cana mendoza1 Los nuevos vuelos facilitarán la conexión de Mendoza con mercados estratégicos de América del Norte. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Un puente directo con América del Norte

A su turno, Mercedes Martínez destacó que “desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra red”. Explicó que el vuelo Punta Cana–Mendoza permitirá vincular a la provincia no solo con República Dominicana, sino también con mercados estratégicos de América del Norte y la región, a través de los hubs que la compañía opera en Santo Domingo y Punta Cana.

De este modo, se facilitará la llegada de pasajeros desde Canadá, Estados Unidos —con conexiones desde Miami, Orlando, Nueva York y Chicago— y México, con operaciones en Ciudad de México y Cancún, lo que genera “muchísimas expectativas” en torno a la nueva ruta.

Respecto a la promoción de lanzamiento, Martínez señaló que “seguimos cumpliendo nuestra promesa de tarifas competitivas, puntualidad y una experiencia simple y cercana”, y anunció un descuento de hasta 25% en la tarifa base, utilizando el código “VamosMDZ”.

El período de compra será del 22 al 26 de diciembre de 2025, y los pasajes podrán utilizarse entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027.

Con esta apertura, Arajet continúa fortaleciendo su presencia en el Cono Sur y consolida a República Dominicana como una puerta clave de conexión entre las Américas. La ejecutiva recordó además que la flota de la compañía está compuesta por aviones nuevos, lo que garantiza confiabilidad, comodidad y altos niveles de puntualidad, y destacó que, en sus tres años de operación, Arajet ya transportó a más de tres millones de pasajeros.

Arajet, una aerolínea en expansión

Arajet es la aerolínea dominicana reconocida como Mejor Aerolínea Nueva del Mundo 2023 en la Cumbre Mundial de Aviación. Opera desde 2022 con bases en Santo Domingo y Punta Cana, y cuenta con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, que conecta República Dominicana con destinos de América y el Caribe.

República Dominicana, un mercado estratégico

Con más de 11,5 millones de habitantes, República Dominicana se posiciona como un importante mercado emisor de turistas. Su destacada conectividad aérea, con hubs en Punta Cana y Santo Domingo, facilita conexiones directas hacia las Américas y Europa, e integra a Argentina y Mendoza en rutas regionales.

Esta red aérea favorece la llegada de turistas dominicanos y permite posicionar a Mendoza como parte de itinerarios multidestino entre Sudamérica y el Caribe.

El viajero dominicano que viaja al exterior busca cada vez más experiencias culturales, enoturismo y propuestas diferenciadas, un perfil que encuentra en Mendoza una oferta atractiva a través del vino, la gastronomía, la montaña y el turismo de naturaleza.