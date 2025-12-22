Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas

Ante el cambio de tendencias en el consumo y comercialización de vinos y alimentos mendocinos en el exterior, la Provincia implementa una nueva estrategia para aumentar las ventas en Brasil .

ProMendoza impulsa la creación de un showroom en Camboriú que tendrá productos y mercadería del hub logístico que Mendoza tiene en Santa Catarina .

“Cada vez se afianza más el concepto de comprar en pocas cantidades. Hoy es difícil que un importador adquiera una carga completa; los bares y restaurantes, por ejemplo, necesitan variedad y volúmenes pequeños”, explicó el responsable del mercado de Brasil en ProMendoza, Gaetano Aguilera Prisco.

Además, Santa Catarina ofrece beneficios fiscales, por lo que el espacio de Mendoza es la vidriera propicia para los productos mendocinos, que se venderán de forma directa frente a un hotel de mucho flujo turístico.

El showroom no sólo permitirá la venta directa, sino que también será una plataforma para atraer turismo hacia Mendoza, mostrando la riqueza de su oferta vitivinícola y gastronómica, para despertando el interés de consumir nuestros vinos y alimentos a través de clubes de vinos que visiten la provincia.

ddaa3bb6-b8a8-4d84-9f0a-a8d9e27a73bc El espacio de comercialización ya cuenta con productos de unas siete marcas mendocinas.

Productos de Mendoza en Brasil

El impulso de productos mendocinos en Brasil también contempla el trabajo conjunto con el canal Horeca, que reúne a hoteles, restaurantes y cafeterías, como también con la Asociación de Bares y Restaurantes de Brasil (Abrasel).

"Buscamos duplicar la cantidad de empresas mendocinas participantes de esta promoción y ventas en Brasil, porque la demanda está creciendo y no se limita sólo al vino: también hay interés en alimentos como conservas, frutos secos y productos específicos para gastronomía”, mencionó Aguilera Prisco.

El showroom abrió sus puertas el pasado 12 de diciembre y ya cuenta con productos de unas siete marcas mendocinas. Se prevé incorporar empresas con envases adaptados al canal Horeca y sumar alimentos en la próxima carga, programada para comienzos del 2026.

Como parte de esta estrategia, ProMendoza y Abrasel (Asociación de Bares y Restaurantes de Brasil) llevaron adelante el primer evento en el norte de Minas Gerais, realizado en el reconocido restaurante Venda do Fred, un espacio emblemático que sirvió de punto de encuentro entre la gastronomía local y la identidad vitivinícola argentina.