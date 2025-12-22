Derrumbe en Maipú: un techo metálico colapsó y dejó a siete personas heridas

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe

Un derrumbe de un techo metálico registrado este lunes cerca de las 16 , dejó como saldo siete personas heridas, una de ellas con lesiones graves . El impactante suceso ocurrió en el departamento de Maipú . Vecinos de la zona, alarmados por la situación, dieron aviso inmediato al 911 .

Según la información oficial, el incidente se produjo en una obra ubicada en calles Maza y Soberanía Nacional , cuando por causas que aún se investigan se produjo la caída total del techo , construido con caños y chapas .

Tras el alerta, se desplazó al lugar personal policial de la jurisdicción , junto a Bomberos Voluntarios de Maipú y efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) .

Los equipos trabajaron en la asistencia de los heridos , la evaluación de riesgos y el aseguramiento del sector para evitar nuevos incidentes.

Cuál es el estado de los heridos

De acuerdo a los datos preliminares, siete personas resultaron lesionadas. La situación más delicada corresponde a un hombre que sufrió una fractura en uno de sus brazos, aunque no presenta riesgo de vida. El resto de los heridos registró lesiones de menor consideración.

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe y establecer las responsabilidades correspondientes en relación al colapso de la estructura.