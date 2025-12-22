22 de diciembre de 2025
¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

La Lotería de Santa Fe tomó una medidad excepcional en relación a la fecha del sorteo Nº 3333 del Quini 6, en la víspera de Navidad. Enterate cómo se jugará.

Quini 6 Navidad 02
Por Sitio Andino Sociedad

Luego de la expectativa que generó el Quini 6 navideño, que repartió 6 mil millones de pesos en la modalidad Siempre Sale entre 85 ganadores, la Lotería de Santa Fe dio a conocer cómo se jugará el próximo sorteo, el Nº 3333, que se realizará el miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.

Por tratarse de una fecha especial, el concurso se llevará adelante excepcionalmente a las 19, y no a las 21.15, como ocurre habitualmente. Además, el valor de la apuesta vuelve a ser de $2.500, luego de que en el último sorteo —de carácter extraordinario— el precio ascendiera a $6.000.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3332 del 21 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale, que entregó 70 millones de pesos a cada uno de los 85 ganadores.

Quini 6 Navidad, sorteo navideño (02)
El sorteo del Quini 6 del miércoles 24 de diciembre tendrá un horario especial.

¿Cuánto cuesta y hasta qué hora se puede jugar al Quini 6 este miércoles 24 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625).

Debido al adelantamiento del horario del sorteo, también se modifica el cierre de ventas, que será a las 17.30 del mismo miércoles 24 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿De cuánto es el pozo del Quini 6 del miércoles 24 de diciembre?

El pozo acumulado estimado para el sorteo Nº 3333 del Quini 6 es de 6.700 millones de pesos y se prevé que las apuestas ascenderán a 1.200.000 en todo el país.

pozo 24-12

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

