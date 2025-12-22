Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia.

Tras las intensas tormentas de granizo que azotaron diversas zonas productivas de San Rafael , dejando un panorama desolador en numerosas fincas y viñedos, la reina y virreina de la Vendimia no quisieron quedar ajenas al difícil momento que atraviesa el sector.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Reina de la Vendimia, Alejandrina Funes , y la Virreina, Sofía Perfumo , compartieron un mensaje de cercanía y empatía con las familias trabajadoras que sufrieron pérdidas totales o parciales en sus cultivos.

La fuerte tormenta que afectó a San Rafael entre la noche del sábado 20 y la madrugada del domingo 21 de diciembre dejó calles inundadas, árboles caídos y cables cortados, lo que obligó a un intenso operativo municipal que se extendió durante toda la noche.

San Rafel: la reina y virreina de la Vendimia se solidarizaron con los productores afectados por el temporal.

Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Fiesta de la Vendimia 2025.jpeg

Además, varias zonas cultivadas se vieron afectadas. Por el momento no hay un relevamiento definitivo, este lules los responsables evaluarán los daños.

Frente a este panorama, las soberanas apelaron a las redes sociales para solidarizarse con los damnificados, sobre todo, con los productores.

Destacaron que el impacto de "la piedra" va mucho más allá de una pérdida económica estacional. "Detrás de cada finca afectada hay manos que trabajan la tierra con esfuerzo, constancia y amor, sosteniendo no solo una cosecha, sino una forma de vida", expresaron conmovidas.

Ambas hicieron hincapié en que su rol trasciende lo protocolar, posicionándose como portavoces de la identidad mendocina: "Como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, además de representar el turismo, el vino y la cultura, llevamos siempre el nombre de quienes hacen posible la Mendoza que tenemos: los trabajadores y productores".

alejandrina funes san rafael

El mensaje concluyó con un cálido abrazo simbólico a la comunidad de San Rafael, asegurando que acompañan "desde el corazón a cada familia que vio dañado su trabajo".

Este gesto de las soberanas nacionales pone de manifiesto la sensibilidad del reinado ante las inclemencias climáticas que, año tras año, ponen en riesgo el fruto del sacrificio de los productores locales, recordándonos que la Vendimia es, ante todo, el festejo de un ciclo de trabajo que hoy se ve empañado por la naturaleza.