19 de diciembre de 2025
San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

El Sunset en Los Tableros se suma a las propuestas recreativas de Monte Comán, El Nihuil y Valle Grande en San Rafael.

Verano en San Rafael.

Verano en San Rafael.

Además, el predio estará preparado con toda su infraestructura en la costa del Río Atuel: churrasqueras, sombrillas y un gran frente costero.

“Vamos a tener una gran celebración para recibir el verano e invitamos a todos los vecinos a participar”, indicó la directora de Distritos, Vanina Cabrera.

Múltiples propuestas en San Rafael

Esta actividad se suma a los cientos de visitantes que se congregan los fines de semana en otros espacios públicos que ofrece San Rafael, como las costaneras de Monte Comán y El Nihuil y el Parque Municipal de Valle Grande.

Lo que viene en San Rafael

En pocos días más se inaugurará la nueva costanera de Salto de las Rosas. En la prolongación de calle Las Areninas y a solo 15 minutos del centro de la Ciudad, el espacio de 4 hectáreas contará con 50 quinchos, 100 churrasqueras y capacidad para más de 5 mil personas.

