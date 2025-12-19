San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros

El próximo domingo 21 de diciembre comienza la temporada de verano y San Rafael va a celebrar con todo en un gran Sunset en la costanera de Los Tableros. En el predio, ubicado en el Kilómetro 451 de la Ruta Nacional 143, contará con la presencia de dos DJ´s: Jesus Tisera y Mati Lima quienes amenizarán la jornada con música.
Además, el predio estará preparado con toda su infraestructura en la costa del Río Atuel: churrasqueras, sombrillas y un gran frente costero.
“Vamos a tener una gran celebración para recibir el verano e invitamos a todos los vecinos a participar”, indicó la directora de Distritos, Vanina Cabrera.
Múltiples propuestas en San Rafael
Esta actividad se suma a los cientos de visitantes que se congregan los fines de semana en otros espacios públicos que ofrece San Rafael, como las costaneras de Monte Comán y El Nihuil y el Parque Municipal de Valle Grande.
Lo que viene en San Rafael
En pocos días más se inaugurará la nueva costanera de Salto de las Rosas. En la prolongación de calle Las Areninas y a solo 15 minutos del centro de la Ciudad, el espacio de 4 hectáreas contará con 50 quinchos, 100 churrasqueras y capacidad para más de 5 mil personas.