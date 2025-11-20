San Rafael: la Costanera de Los Tableros inicia su temporada con un sunset gratuito para toda la familia

Este domingo 23, l a Costanera de Los Tableros en el departamento de San Rafael , dará inicio formal a su temporada con una propuesta pensada para vecinos y turismo : un gran sunset a orillas del río Atuel , con DJ en vivo y entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 18.00 a 23.00 horas en Ruta 143, km 451, con la musicalización de Facundo Gaggioli y Keila Notaro, quienes serán los encargados de poner ritmo a la tarde-noche en uno de los espacios públicos más nuevos del departamento.

Continúa la investigación Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

Inaugurada el año pasado, la Costanera de Los Tableros es un espacio gratuito para toda la comunidad , emplazado en un entorno natural privilegiado sobre el Atuel, que se ha consolidado rápidamente como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes.

Junto a la Costanera de Monte Comán, ubicada a la vera del río Diamante, estos espacios se han convertido en dos polos recreativos y turísticos clave del departamento , que se suman a otros lugares de uso público como el Parque Municipal de Valle Grande y la Costanera de El Nihuil.

image

El objetivo de estos puntos es sumar espacios de recreación y desarrollo para las comunidades. Actualmente, se construye una costanera similar en Cañada Seca, con el objetivo de seguir ampliando estos espacios en los distritos.

Con música, atardecer sobre el río y servicios pensados para disfrutar en familia, la apertura de temporada en la Costanera de Los Tableros será una oportunidad ideal para volver a vivir el verano sanrafaelino en el río Atuel, con acceso libre y gratuito para todos.