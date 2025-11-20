20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Turismo y recreación

San Rafael: la Costanera de Los Tableros inicia su temporada con un sunset gratuito para toda la familia

San Rafael destacó que estos espacios recreativos —incluidos Monte Comán, Valle Grande y El Nihuil— fortalecen el desarrollo comunitario en los distritos.

Costanera de Los Tableros en San Rafael.

Costanera de Los Tableros en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Este domingo 23, la Costanera de Los Tableros en el departamento de San Rafael, dará inicio formal a su temporada con una propuesta pensada para vecinos y turismo: un gran sunset a orillas del río Atuel, con DJ en vivo y entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 18.00 a 23.00 horas en Ruta 143, km 451, con la musicalización de Facundo Gaggioli y Keila Notaro, quienes serán los encargados de poner ritmo a la tarde-noche en uno de los espacios públicos más nuevos del departamento.

Lee además
En el caso hay dos detenidos
Continúa la investigación

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos
Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.
Servicios para vecinos

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos

Junto a la Costanera de Monte Comán, ubicada a la vera del río Diamante, estos espacios se han convertido en dos polos recreativos y turísticos clave del departamento, que se suman a otros lugares de uso público como el Parque Municipal de Valle Grande y la Costanera de El Nihuil.

image

El objetivo de estos puntos es sumar espacios de recreación y desarrollo para las comunidades. Actualmente, se construye una costanera similar en Cañada Seca, con el objetivo de seguir ampliando estos espacios en los distritos.

Con música, atardecer sobre el río y servicios pensados para disfrutar en familia, la apertura de temporada en la Costanera de Los Tableros será una oportunidad ideal para volver a vivir el verano sanrafaelino en el río Atuel, con acceso libre y gratuito para todos.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo
Valle de Uco

Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Te Puede Interesar

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Tiempo en Mendoza

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo

Por Luis Calizaya
Cornejo, el primero en ser recibido por el diplomático norteamericano.
Encuentro diplomático

Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano

Por Sitio Andino Política
El violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad
Buscan identificarlos

Video: un grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Mendoza

Por Carla Canizzaro