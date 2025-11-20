San Rafael: la Costanera de Los Tableros inicia su temporada con un sunset gratuito para toda la familia

Este domingo 23, la Costanera de Los Tableros en el departamento de San Rafael, dará inicio formal a su temporada con una propuesta pensada para vecinos y turismo: un gran sunset a orillas del río Atuel, con DJ en vivo y entrada libre y gratuita.
San Rafael destacó que estos espacios recreativos —incluidos Monte Comán, Valle Grande y El Nihuil— fortalecen el desarrollo comunitario en los distritos.
Este domingo 23, la Costanera de Los Tableros en el departamento de San Rafael, dará inicio formal a su temporada con una propuesta pensada para vecinos y turismo: un gran sunset a orillas del río Atuel, con DJ en vivo y entrada libre y gratuita.
La actividad se desarrollará de 18.00 a 23.00 horas en Ruta 143, km 451, con la musicalización de Facundo Gaggioli y Keila Notaro, quienes serán los encargados de poner ritmo a la tarde-noche en uno de los espacios públicos más nuevos del departamento.
Inaugurada el año pasado, la Costanera de Los Tableros es un espacio gratuito para toda la comunidad, emplazado en un entorno natural privilegiado sobre el Atuel, que se ha consolidado rápidamente como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes.
Junto a la Costanera de Monte Comán, ubicada a la vera del río Diamante, estos espacios se han convertido en dos polos recreativos y turísticos clave del departamento, que se suman a otros lugares de uso público como el Parque Municipal de Valle Grande y la Costanera de El Nihuil.
El objetivo de estos puntos es sumar espacios de recreación y desarrollo para las comunidades. Actualmente, se construye una costanera similar en Cañada Seca, con el objetivo de seguir ampliando estos espacios en los distritos.
Con música, atardecer sobre el río y servicios pensados para disfrutar en familia, la apertura de temporada en la Costanera de Los Tableros será una oportunidad ideal para volver a vivir el verano sanrafaelino en el río Atuel, con acceso libre y gratuito para todos.