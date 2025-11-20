20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

El Gobierno de Mendoza transifirió dinero a la STM- SAUPE para avanzar en la extensión del Metrotranvía hacia Luján y el aeropuerto.

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible".

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

Para avanzar en la ampliación del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, el Gobierno de Mendoza transfirió unos $5.389 millones a la Sociedad de Transporte de Mendoza - Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- SAUPE). Además, envían fondos para una obra complementaria "imprescindible" para la extensión de la traza.

A través del decreto 2320, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Provincia otorgó un aporte de $5.389.135.902, en carácter de aportes irrevocables, para la cancelación del certificado N° 25 de la Obra Ampliación Metrotranvía de Mendoza, 3° y 4° Etapa.

Lee además
Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos
Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada.
Bienestar animal

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

La norma, que lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, señala que los fondos saldrán del Presupuesto provincial vigente para el ejercicio 2025.

metrotranvia obras, ampliacion
Obras del Metrotranvía.

Obras del Metrotranvía.

A su vez, a través del decreto 2321, el Gobierno transfirió $392.518.918 para la realización del Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo-Recouting y válvula de bloqueo, que resulta "imprescindible" para la continuidad de los trabajos de ampliación del Metrotranvía, "siendo considerada una alteración o adicional de la misma".

La extensión de la red de este servicio de transporte irá hacia el sur hasta Luján de Cuyo, y hacia el norte hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Nuevas duplas

Recientemente, el Gobierno transfirió casi $1.000 millones a la STM-SAUPE para el traslado de duplas del Metrotranvía desde California, Estados Unidos, hacia la provincia. Dichas unidades fueron adquiridas a Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego. Ya arribaron a Mendoza 27 de las 39 unidades estipuladas, "que fortalecen el plan provincial de consolidar un sistema de transporte público ágil, intermodal y sustentable".

pedido_296813_10112025

Temas
Seguí leyendo

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

El Gobierno de Mendoza remodelará la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: cómo será la obra

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Milei alertó por nuevas reformas: "Abrochensé los cinturones"

Avanzan los cambios en el protocolo de la Policía de Mendoza para el uso de armas de fuego

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Otros tres diputados se pasaron a La Libertad Avanza y el oficialismo se acerca a la primera mayoría

Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza convoca a audiencia pública por el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe
SUR PROVINCIAL

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Copas y Bodegones en Godoy Cruz.
Imperdible circuito gastronómico

Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Te Puede Interesar

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
Atención viajeros

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Por Celeste Funes
Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz.
Declaraciones

Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz

Por Sitio Andino Deportes
Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Por Florencia Martinez del Rio