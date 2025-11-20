Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible".

Para avanzar en la ampliación del Metrotranvía , en sus etapas 3 y 4, el Gobierno de Mendoza transfirió unos $5.389 millones a la Sociedad de Transporte de Mendoza - Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- SAUPE). Además, envían fondos para una obra complementaria "imprescindible" para la extensión de la traza.

A través del decreto 2320, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Provincia otorgó un aporte de $5.389.135.902 , en carácter de aportes irrevocables, para la cancelación del certificado N° 25 de la Obra Ampliación Metrotranvía de Mendoza, 3° y 4° Etapa.

La norma, que lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo , el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad ; y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , señala que los fondos saldrán del Presupuesto provincial vigente para el ejercicio 2025.

A su vez, a través del decreto 2321, el Gobierno transfirió $392.518.918 para la realización del Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo-Recouting y válvula de bloqueo, que resulta "imprescindible" para la continuidad de los trabajos de ampliación del Metrotranvía, "siendo considerada una alteración o adicional de la misma".

La extensión de la red de este servicio de transporte irá hacia el sur hasta Luján de Cuyo, y hacia el norte hasta el Aeropuerto El Plumerillo.

Nuevas duplas

Recientemente, el Gobierno transfirió casi $1.000 millones a la STM-SAUPE para el traslado de duplas del Metrotranvía desde California, Estados Unidos, hacia la provincia. Dichas unidades fueron adquiridas a Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego. Ya arribaron a Mendoza 27 de las 39 unidades estipuladas, "que fortalecen el plan provincial de consolidar un sistema de transporte público ágil, intermodal y sustentable".