20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Actividades para los más chicos

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas

Clubes de San Rafael ofrecen pileta, deportes y actividades recreativas desde las 8.30 a 12.30, con precios que van de $150 mil a $200 mil por temporada.

San Rafael u las propuestas para las colonias de verano.

San Rafael u las propuestas para las colonias de verano.

Por Sitio Andino Departamentales

Una incertidumbre para los padres es cómo organizar durante el verano las actividades de los chicos, sin que esto sea la inevitable pantalla. Por ello consultamos desde Noticiero Andino a clubes de San Rafael que ofrecen actividades de pileta y un primer acercamiento al deporte.

En general, los precios para formar parte de estas Colonias van desde los $150 mil hasta los $200 mil la temporada completa. Los horarios van desde las 08:30 hasta las 12:30.

Lee además
Controles de salud y asesoría de OSEP en San Rafael.
Servicios para vecinos

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos
Omar Félix, intendente de San Rafael junto a autoridades del Rotary Club.
Gestión comunitaria

San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda

Miguel Giménez, coordinador de natatorios, se refirió al respecto: "Como actividades de verano tenemos Colonia de Vacaciones, que son con características pre deportivas, o sea a los chicos le vamos mostrando la gama de deportes con la que contamos, tenemos dos grupos bien diferenciados, una que llamamos guardería de 3 a 5 años, los cuales hacen una parte recreativa y tienen un deporte por día y cada jornada van al agua. Y por su parte, el otro grupo de 6 a 12 años, tiene dos deportes por día, luego la merienda y vuelven a natación".

Por su parte, Daniel Ortega, coordinadora de la Colonia de Pescadores se refirió a lo que ofrecen: "Nosotros ofrecemos el servicio de Colonia de Verano, en los dos predios del club. Desde el 9 de diciembre hasta el 6 de febrero, las actividades que hemos armado van desde la 9.30 hasta las 12.30, eso involucra actividades recreativas y acuáticas".

Colonias de Verano en clubes de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: COLONIAS DE VERANO: ACTIVIDADES PARA LOS CHICOS

Temas
Seguí leyendo

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

LO QUE SE LEE AHORA
Vías de comunicación terrestre vector de crecimiento. video
Desarrollo Regional

El Valle de Uco respalda la integración económica del Sur Mendocino

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad