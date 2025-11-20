San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas

San Rafael u las propuestas para las colonias de verano.

Por Sitio Andino







Una incertidumbre para los padres es cómo organizar durante el verano las actividades de los chicos, sin que esto sea la inevitable pantalla. Por ello consultamos desde Noticiero Andino a clubes de San Rafael que ofrecen actividades de pileta y un primer acercamiento al deporte.

En general, los precios para formar parte de estas Colonias van desde los $150 mil hasta los $200 mil la temporada completa. Los horarios van desde las 08:30 hasta las 12:30.

Miguel Giménez, coordinador de natatorios, se refirió al respecto: "Como actividades de verano tenemos Colonia de Vacaciones, que son con características pre deportivas, o sea a los chicos le vamos mostrando la gama de deportes con la que contamos, tenemos dos grupos bien diferenciados, una que llamamos guardería de 3 a 5 años, los cuales hacen una parte recreativa y tienen un deporte por día y cada jornada van al agua. Y por su parte, el otro grupo de 6 a 12 años, tiene dos deportes por día, luego la merienda y vuelven a natación".

Por su parte, Daniel Ortega, coordinadora de la Colonia de Pescadores se refirió a lo que ofrecen: "Nosotros ofrecemos el servicio de Colonia de Verano, en los dos predios del club. Desde el 9 de diciembre hasta el 6 de febrero, las actividades que hemos armado van desde la 9.30 hasta las 12.30, eso involucra actividades recreativas y acuáticas".

