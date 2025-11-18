18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Vitivinicultura en alerta

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

COVIAR planteó objeciones sobre cambios propuestos en el INV, como el certificado de ingreso de uva y las declaraciones estadísticas.

Vino y desregulación.

Vino y desregulación.

Por Sitio Andino Departamentales

El pasado viernes, en el 4to. piso de la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza, los referentes de la vitivinicultura le expresaron a Federico Sturzenegger su preocupación por los alcances de la desregulación. El sector del vino argentino casi sin distinciones transmitió al Ministro de Desregulación Sturzenegger y al presidente del INV, Carlos Tizzio su preocupación por la publicación de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una normativa que tiene por objetivo la derogación de más de 900 normas que regulan históricamente el proceder de la actividad.

Desde Noticiero Andino San Rafael, consultamos a uno de los referentes que participó de la reunión, el Vicepresdiente de COVIAR, Licenciado Pablo Asens. Asens destacó como positivo el balance en general de la reunión, aunque puso reparo en algunos puntos propuestos en la modificación del funcionamiento del INV en los cuales no están de acuerdo, como por ejemplo el certificado de ingreso de uva, donde el gobierno pretende que sea optativa y desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) entendemos que tiene que ser obligatoria, ya que es el documento que le da el pie al inicio de la elaboración del vino.

Lee además
Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025
VITIVINICULTURA

Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025
La comunicadora argentina posa junto a los premiados en las diversas catagorias.
Vino Argentino

Histórico: una argentina mejor comunicadora global del vino

Además, también hay otros puntos como la declaración final de los productos elaborados y a las declaraciones semanales que sirve como estadística, algo que consideramos fundamental para saber cómo estamos.

Pablo Asens, destacó como positivo el balance de la reunión por el vino

Embed - SAN RAFAEL: VITIVINICULTURA - “HAY QUE AJUSTAR ALGUNAS MODIFICACIONES”

Temas
Seguí leyendo

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Crece el quiebre en la vitivinicultura tras el apoyo solitario de Bodegas de Argentina al INV

Mirá las fotos y videos del show de Miranda! en Mendoza

La Peatonal del Vino 2025 volvió con fuerza: más de 110 mil personas vivieron su segunda noche

Johnny Depp revolucionó Puerto Madero: dio un show inesperado y probó vinos de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.
INDUSTRIA Y ENOTURISMO

La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons
Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Por Celeste Funes