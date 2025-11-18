Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

Vino y desregulación.

Desde Noticiero Andino San Rafael, consultamos a uno de los referentes que participó de la reunión, el Vicepresdiente de COVIAR, Licenciado Pablo Asens. Asens destacó como positivo el balance en general de la reunión, aunque puso reparo en algunos puntos propuestos en la modificación del funcionamiento del INV en los cuales no están de acuerdo, como por ejemplo el certificado de ingreso de uva, donde el gobierno pretende que sea optativa y desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) entendemos que tiene que ser obligatoria, ya que es el documento que le da el pie al inicio de la elaboración del vino.

Además, también hay otros puntos como la declaración final de los productos elaborados y a las declaraciones semanales que sirve como estadística, algo que consideramos fundamental para saber cómo estamos.

Pablo Asens, destacó como positivo el balance de la reunión por el vino Embed - SAN RAFAEL: VITIVINICULTURA - “HAY QUE AJUSTAR ALGUNAS MODIFICACIONES”