En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.

Debido a la llegada de un nuevo fin de semana largo, muchos mendocinos aprovechan para viajar al país vecino y el Paso Internacional Los Libertadores , ya registra largas filas. El paso conecta a Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 y, actualmente, se encuentra habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

La Coordinación Argentina del paso fronterizo informó que los vehículos que quieren cruzar a Chile deben esperar alrededor de 2 horas y media para realizar los trámites migratorios. En el lado argentino, en el Complejo Roque Carranza, no hay demoras.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía . Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso a chile filas Así está el Paso Internacional Los Libertadores este jueves 20 de noviembre. Foto: Coordinación Argentina.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.