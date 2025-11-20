20 de noviembre de 2025
En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta a Argentina y Chile, presenta largas filas este jueves 20. Información sobre demoras, tiempo y horarios.

 Por Celeste Funes

Debido a la llegada de un nuevo fin de semana largo, muchos mendocinos aprovechan para viajar al país vecino y el Paso Internacional Los Libertadores, ya registra largas filas. El paso conecta a Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 y, actualmente, se encuentra habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

La Coordinación Argentina del paso fronterizo informó que los vehículos que quieren cruzar a Chile deben esperar alrededor de 2 horas y media para realizar los trámites migratorios. En el lado argentino, en el Complejo Roque Carranza, no hay demoras.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este jueves 20 de noviembre.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

