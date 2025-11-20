Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este jueves 20 de noviembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en varios departamentos.

La medida rige para todos los niveles y modalidades en Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En los departamentos afectados, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

La probabilidad de presencia de viento Zonda fue advertida por los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas.

