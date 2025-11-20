20 de noviembre de 2025
Sitio Andino
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

La Dirección General de Escuelas decidió para este jueves 20 de noviembre la suspensión de clases presenciales en varios departamentos.

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.

Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este jueves 20 de noviembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en varios departamentos.

La medida rige para todos los niveles y modalidades en Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En los departamentos afectados, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

