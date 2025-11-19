Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 19 de noviembre en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







La provincia de Mendoza vive una semana con mucho calor y ascenso de la temperatura. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 19 de noviembre.

La jornada se presentará con cielo despejado en general. Se prevé viento Zonda leve, en Malargüe y precordillera Sur, entre las 14 y las 19. En alta montaña estará despejado con nubosidad leve en la madrugada.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 14 grados,

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza El jueves 20 de noviembre, el día estará con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones. Inestable en cordillera. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 17 grados.

el día estará con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones. Inestable en cordillera. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 17 grados. En cuanto al viernes 21 de noviembre , la nubosidad será variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 14 grados.

, la nubosidad será variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 14 grados. El sábado 22 de noviembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La temperatura máxima rondaría los 33 grados y la mínima los 16 grados.