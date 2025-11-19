19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
EL CLIMA

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 19 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con temperaturas agradables. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 19 de noviembre en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 19 de noviembre en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza vive una semana con mucho calor y ascenso de la temperatura. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 19 de noviembre.

La jornada se presentará con cielo despejado en general. Se prevé viento Zonda leve, en Malargüe y precordillera Sur, entre las 14 y las 19. En alta montaña estará despejado con nubosidad leve en la madrugada.

Lee además
Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 18 de noviembre en Mendoza
el clima

Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 18 de noviembre en Mendoza
Se viene una jornada calurosa este lunes 17 de noviembre en Mendoza.
El clima

Calor y temperaturas por encima de los 30°: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 14 grados,

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El jueves 20 de noviembre, el día estará con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones. Inestable en cordillera. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 17 grados.
  • En cuanto al viernes 21 de noviembre, la nubosidad será variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 14 grados.
  • El sábado 22 de noviembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La temperatura máxima rondaría los 33 grados y la mínima los 16 grados.

Temas
Seguí leyendo

Descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo comienzan las clases 2026 en Mendoza: las fechas de inicio y posible receso de invierno
Educación

Cuándo empiezan las clases 2026 en Mendoza: fechas de inicio y posible receso de invierno

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Te Puede Interesar

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Por Florencia Martinez del Rio
Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza.
Boletín Oficial

Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Por Pablo Segura