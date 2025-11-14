Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este viernes 14 noviembre en la provincia de Mendoza, la jornada estará con nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta naranja para todo el territorio menos para Malargüe por tormentas fuertes y vientos que llegarían a los 120 km/h.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 31 grados y la mínima 16 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza
Respecto al sábado 15 de noviembre habrá nubosidad variable con tormentas aisladas, leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur en la tarde. Posibilidad de tormentas con granizo. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío. La máxima sería de 32 grados y la mínima de 16 grados.
El domingo 16 de noviembre, el cielo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias aisladas. Nevadas en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 25 grados y la mínima a los 17 grados.
Para el lunes 17 de noviembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 33 grados y la mínima a los 13 grados.