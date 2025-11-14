14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Foto: Yemel Fil
alerta naranja defensa civil

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta naranja para todo el territorio menos para Malargüe por tormentas fuertes y vientos que llegarían a los 120 km/h.

Lee además
Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Argentina/status/1989280708821705157&partner=&hide_thread=false
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 31 grados y la mínima 16 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Respecto al sábado 15 de noviembre habrá nubosidad variable con tormentas aisladas, leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur en la tarde. Posibilidad de tormentas con granizo. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío. La máxima sería de 32 grados y la mínima de 16 grados.
  • El domingo 16 de noviembre, el cielo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias aisladas. Nevadas en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 25 grados y la mínima a los 17 grados.
  • Para el lunes 17 de noviembre, la jornada estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. La máxima rondaría los 33 grados y la mínima a los 13 grados.
Temas
Seguí leyendo

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

Las Más Leídas

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo
Te puede interesar

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Te Puede Interesar

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Por Florencia Martinez del Rio
Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Por Pablo Segura
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad