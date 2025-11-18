Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







Durante la tarde de este martes, una mujer policía murió en el departamento de San Martín. Por estas horas, la Justicia investiga las causas del hecho, que generó una profunda conmoción entre los ciudadanos.

Según informaron fuentes policiales a este medio, la agente prestaba servicios en la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de la Policía de Mendoza.

El lamentable episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, sobre avenida Mitre. El fiscal Oscar Sívori es quien interviene en la causa.