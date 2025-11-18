18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida. El fiscal Oscar Sívori encabeza la investigación para determinar qué provocó el hecho.

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este martes, una mujer policía murió en el departamento de San Martín. Por estas horas, la Justicia investiga las causas del hecho, que generó una profunda conmoción entre los ciudadanos.

Según informaron fuentes policiales a este medio, la agente prestaba servicios en la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de la Policía de Mendoza.

Lee además
Policía Ambiental Minera en la Cámara de Comercio de Malargüe. video
Oportunidades de desarrollo

Minería con control: el Estado refuerza presencia con la Policía Ambiental
Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual. 
sin detenidos

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

El lamentable episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, sobre avenida Mitre. El fiscal Oscar Sívori es quien interviene en la causa.

Temas
Seguí leyendo

Video: tras la brutal golpiza en Tunuyán, aparecieron versiones cruzadas y hay dos acusados por tentativa de homicidio

Dictan largas penas de prisión a los autores del crimen del lubricentro en Guaymallén

Operativo en Chile para hallar a un adolescente argentino arrastrado por el mar en La Serena

El médico mendocino que fue detenido en la causa por coimas en la Andis

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Se cumplen 14 años del caso de Soledad Olivera: su cuerpo aún no fue hallado y el pedido de Justicia no cesa

El jury decide el futuro de Julieta Makitanch acusada de participar en el documental de Diego Maradona

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.
Edición 2026

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Conocé el espectacular monto del sorteo de este miércoles en el Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Te Puede Interesar

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.
Repercusiones

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

Por Sitio Andino Política
Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual. 
sin detenidos

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández
medida

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández

Por Sitio Andino Política