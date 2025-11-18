18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

Se aproximan las vacaciones de verano 2026 y los municipios trabajan en diferentes propuesta recreativas para los vecinos. Las alternativas.

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.

 Por Natalia Mantineo

A poco más de un mes para el inicio de la temporada estival y, con ella, de las vacaciones, algunos municipios oficializaron sus calendarios de Escuelas de Verano. La Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén son algunas de las comunas que ofrecen amplias opciones recreativas, deportivas y de inclusión social para niños y adolescentes de todas las edades.

Lee además
Pinamar de noche: la vida nocturna en la costa atlántica
para tener en cuenta

Pinamar de noche: la vida nocturna en la costa atlántica
Consejos Esenciales para Jugar en Casinos Online como un Profesional
Juegos de azar

Consejos esenciales para jugar en casinos online como un profesional

Actividades por franja etaria:

Los programas se desplegarán en diversas sedes municipales, incluyendo los Gimnasios Nros. 1, 2, 3, 4, 5, el Playón Sanidad (CORFAM), el CIC 2 y el Club Cano.

  • Colonias de verano (4 a 12 años): funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13.

  • Escuelas de verano (adolescentes): se realizarán de lunes a viernes, de 14 a 18, en el Centro de Integración Comunitaria N° 2.

  • Colonias inclusivas (personas con discapacidad): destinadas a niños y adultos desde los 8 años con discapacidad (intelectual, sensorial o motora). Se realizarán los lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 17.30, en el Gimnasio Municipal Nº 2.

Escuelas de verano - 273888
Las inscripciones para la escuela de verano de la Ciudad de Mendoza será escalonada.

Las inscripciones para la escuela de verano de la Ciudad de Mendoza será escalonada.

Cronograma de inscripción para vecinos:

La Ciudad ha organizado la inscripción en tres instancias diferenciadas por el tipo de usuario, siendo la Segunda Instancia la destinada específicamente a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza.

Primera Instancia: prioridad para socios y empleados:

  • Fechas: del 10 al 14 de noviembre.

  • Modalidad: presencial en los respectivos gimnasios o lugares de trabajo.

Segunda instancia: vecinos de la Ciudad (Proceso Mixto):

Este proceso tiene dos pasos obligatorios:

A. Preinscripción Online (no garantiza cupo):

  • Fechas: del 7 al 12 de noviembre.

  • Medio: formulario disponible en el sitio oficial de la Municipalidad.

  • Notificación: el viernes 13 de noviembre se informará por correo electrónico a quienes obtuvieron el cupo por orden de llegada.

B. Inscripción y Pago Presencial (Confirmación):

  • Fechas: del 17 al 21 de noviembre (8:00 a 19:00 h).

  • Requisitos: presentar DNI (para acreditar domicilio en la Ciudad) y completar la gestión mediante la app Access Fan.

  • Pago: los interesados deben elegir entre Mercado Pago, RapiPago o Pago Fácil y abonar en un máximo de 48 horas para evitar la baja automática de la inscripción. El código QR generado en la app servirá como credencial digital.

Tercera Instancia: residentes de otros departamentos

Para quienes residen fuera de la Ciudad, la preinscripción online es la misma (7 al 12 de noviembre), y su inscripción presencial se realizará entre el 24 y el 26 de noviembre.

Requisitos para colonias inclusivas

Quienes deseen inscribir a un participante en la Colonia de Verano para personas con discapacidad deberán asistir de manera presencial al Gimnasio Nº 2 en las fechas 24, 26 y 28 de noviembre (de 15 a 19).

La documentación requerida incluye: Certificado CUD, una foto carnet 4x4 y la ficha médica firmada por el médico de cabecera.

Escuela de verano capital - 373409

Godoy Cruz: gratuidad y fuerte enfoque en la inclusión

Godoy Cruz mantiene su tradición de ofrecer una Escuela de Verano gratuita desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, dirigida a niños (6 a 12 años), personas mayores (desde 55 años) y personas con discapacidad (desde 6 años).

Las inscripciones tienen fechas cruciales a principios de diciembre:

  • Niños y Niñas (6-12 años): inscripción online del 1 al 3 de diciembre. Desde las 8 (hasta completar el cupo), a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Para mayor información, consultar al 4429337 (Dirección de Deportes y Recreación).

  • Personas con Discapacidad: inscripción presencial los días 3 y 4 de diciembre en Híper Libertad. Está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 6 años, y contempla actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas a las necesidades de cada participante.

  • Personas mayores: inscripción online el 9 y 10 de diciembre, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Presencial para lista de espera los días 11 y 12 de diciembre, en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13.

Escuelas de verano
Las Escuelas de verano en Godoy Cruz arrancan el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2026.

Las Escuelas de verano en Godoy Cruz arrancan el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2026.

Guaymallén: "Destino Verano" en Siete Puntos Clave

Bajo el programa “Destino Verano”, Guaymallén inaugura su temporada el 16 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, distribuyendo sus actividades en siete sedes, incluyendo polideportivos y el Camping Rayen Curá.

El foco principal para los niños (6 a 13 años) será de martes a viernes, en turnos mañana y tarde. Además, ofrece natación específica para personas de 14 a 50 años.

El mecanismo de inscripción para vecinos se centra en la preinscripción online del 17 al 21 de noviembre. Al igual que en otros departamentos, la preinscripción no asegura el lugar, y los interesados deberán esperar la notificación oficial de confirmación.

escuela de verano
En Guaymallén, las actividades se realizarán del 16 de diciembre al 13 de febrero.

En Guaymallén, las actividades se realizarán del 16 de diciembre al 13 de febrero.

Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

  • Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12 (turno mañana) y 15 a 18 (turno tarde), de martes a viernes.
  • Club de Agua Saucelandia: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 hs, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 hs.
  • Camping Rayen Curá: Espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes.
  • Hostal de los andes: Este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes.
  • Fundación Construyendo Vidas para los Niños: Esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 hs.

La situación en el resto de la provincia de Mendoza

El resto de los municipios de la provincia de Mendoza consultados por este medio no ha brindado detalles sobre las actividades. Aunque sí advirtieron estar trabajando en las propuestas.

Temas
Seguí leyendo

Cómo convertir su experiencia en apuestas en un producto digital rentable

El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 18 de noviembre

Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio