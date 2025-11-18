Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.

A poco más de un mes para el inicio de la temporada estival y, con ella, de las vacaciones , algunos municipios oficializaron sus calendarios de Escuelas de Verano . La Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén son algunas de las comunas que ofrecen amplias opciones recreativas, deportivas y de inclusión social para niños y adolescentes de todas las edades.

Si bien las escuelas de verano inician a mediados de diciembre , las fechas de inscripción se concentran en las próximas semanas de noviembre.

La Ciudad de Mendoza comenzará sus actividades el 15 de diciembre y finalizará el 13 de febrero de 2026 . La oferta incluye Colonias de Verano para niños, Escuelas de Verano para adolescentes y actividades específicas para personas con discapacidad.

Los programas se desplegarán en diversas sedes municipales, incluyendo los Gimnasios Nros. 1, 2, 3, 4, 5 , el Playón Sanidad (CORFAM), el CIC 2 y el Club Cano.

Colonias de verano (4 a 12 años): funcionarán de lunes a viernes, de 9 a 13.

Escuelas de verano (adolescentes): se realizarán de lunes a viernes, de 14 a 18, en el Centro de Integración Comunitaria N° 2.

Colonias inclusivas (personas con discapacidad): destinadas a niños y adultos desde los 8 años con discapacidad (intelectual, sensorial o motora). Se realizarán los lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 17.30, en el Gimnasio Municipal Nº 2.

Escuelas de verano - 273888 Las inscripciones para la escuela de verano de la Ciudad de Mendoza será escalonada.

Cronograma de inscripción para vecinos:

La Ciudad ha organizado la inscripción en tres instancias diferenciadas por el tipo de usuario, siendo la Segunda Instancia la destinada específicamente a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza.

Primera Instancia: prioridad para socios y empleados:

Fechas: del 10 al 14 de noviembre .

Modalidad: presencial en los respectivos gimnasios o lugares de trabajo.

Segunda instancia: vecinos de la Ciudad (Proceso Mixto):

Este proceso tiene dos pasos obligatorios:

A. Preinscripción Online (no garantiza cupo):

Fechas: del 7 al 12 de noviembre .

Medio: formulario disponible en el sitio oficial de la Municipalidad.

Notificación: el viernes 13 de noviembre se informará por correo electrónico a quienes obtuvieron el cupo por orden de llegada.

B. Inscripción y Pago Presencial (Confirmación):

Fechas: del 17 al 21 de noviembre (8:00 a 19:00 h).

Requisitos: presentar DNI (para acreditar domicilio en la Ciudad) y completar la gestión mediante la app Access Fan .

Pago: los interesados deben elegir entre Mercado Pago, RapiPago o Pago Fácil y abonar en un máximo de 48 horas para evitar la baja automática de la inscripción. El código QR generado en la app servirá como credencial digital.

Tercera Instancia: residentes de otros departamentos

Para quienes residen fuera de la Ciudad, la preinscripción online es la misma (7 al 12 de noviembre), y su inscripción presencial se realizará entre el 24 y el 26 de noviembre.

Requisitos para colonias inclusivas

Quienes deseen inscribir a un participante en la Colonia de Verano para personas con discapacidad deberán asistir de manera presencial al Gimnasio Nº 2 en las fechas 24, 26 y 28 de noviembre (de 15 a 19).

La documentación requerida incluye: Certificado CUD, una foto carnet 4x4 y la ficha médica firmada por el médico de cabecera.

Escuela de verano capital - 373409 Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz: gratuidad y fuerte enfoque en la inclusión

Godoy Cruz mantiene su tradición de ofrecer una Escuela de Verano gratuita desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, dirigida a niños (6 a 12 años), personas mayores (desde 55 años) y personas con discapacidad (desde 6 años).

Las inscripciones tienen fechas cruciales a principios de diciembre:

Niños y Niñas (6-12 años): inscripción online del 1 al 3 de diciembre . Desde las 8 (hasta completar el cupo), a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Para mayor información, consultar al 4429337 (Dirección de Deportes y Recreación).

Personas con Discapacidad: inscripción presencial los días 3 y 4 de diciembre en Híper Libertad. Está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 6 años, y contempla actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas a las necesidades de cada participante.

Personas mayores: inscripción online el 9 y 10 de diciembre, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Presencial para lista de espera los días 11 y 12 de diciembre, en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13.

Escuelas de verano Las Escuelas de verano en Godoy Cruz arrancan el 15 de diciembre hasta el 13 de febrero de 2026. Gentileza Municipalidad de Capital

Guaymallén: "Destino Verano" en Siete Puntos Clave

Bajo el programa “Destino Verano”, Guaymallén inaugura su temporada el 16 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, distribuyendo sus actividades en siete sedes, incluyendo polideportivos y el Camping Rayen Curá.

El foco principal para los niños (6 a 13 años) será de martes a viernes, en turnos mañana y tarde. Además, ofrece natación específica para personas de 14 a 50 años.

El mecanismo de inscripción para vecinos se centra en la preinscripción online del 17 al 21 de noviembre. Al igual que en otros departamentos, la preinscripción no asegura el lugar, y los interesados deberán esperar la notificación oficial de confirmación.

escuela de verano En Guaymallén, las actividades se realizarán del 16 de diciembre al 13 de febrero.

Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

Polideportivo Poliguay , Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino : destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12 (turno mañana) y 15 a 18 (turno tarde), de martes a viernes.

, y : destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12 (turno mañana) y 15 a 18 (turno tarde), de martes a viernes. Club de Agua Saucelandia : además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 hs, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 hs.

: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 hs, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 hs. Camping Rayen Curá : Espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes.

: Espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes. Hostal de los andes: Este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes.

Este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 hs, de martes a viernes. Fundación Construyendo Vidas para los Niños: Esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 hs.

La situación en el resto de la provincia de Mendoza

El resto de los municipios de la provincia de Mendoza consultados por este medio no ha brindado detalles sobre las actividades. Aunque sí advirtieron estar trabajando en las propuestas.