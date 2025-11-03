3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Muchos padres están planeando qué hacer con sus hijos durante las vacaciones. Las escuelas de verano son una opción y llegan con un aumento del 30% interanual.

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.

 Por Natalia Mantineo

A un mes y días para el inicio de las vacaciones de verano en la provincia de Mendoza, muchos padres ya piensan qué hacer con los chicos durante el receso escolar y una de las opciones más atractiva es la escuela de verano, cuyos precios llegan con un incremento del 30%, respecto al 2024.

Si bien las clases en Mendoza culminan el 19 de diciembre, los principales clubes de Mendoza han anticipado su inicio de temporada y ya abrieron las inscripciones. Los valores de la temporada 2025/2026 arrancan en los $300.000 y superan ampliamente los $600.000, todo depende de los servicios ofrecidos y si la persona es socia o no.

Lee además
La Dirección General de Escuelas evalúa el aprendizaje de matemática en más de 1.000 escuelas.
¿Para qué servirán los resultados?

Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será
Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026
servicio público

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026
Escuelas de verano
Los principales clubes de Mendoza ya se preparan para las vacaciones de verano, con promociones en sus escuelas de verano.

Los principales clubes de Mendoza ya se preparan para las vacaciones de verano, con promociones en sus escuelas de verano.

Vacaciones: escuelas de verano con jornadas extendidas

La necesidad de los padres de contar con una jornada más extensa para el cuidado de los niños impulsó a muchas instituciones a potenciar la opción de jornada completa o doble turno.

Esta modalidad, que extiende la permanencia del menor más allá del mediodía, cerca de las 17, tiene un costo significativamente más elevado, llegando a tocar los $800.000 por la temporada completa.

Las escuelas de verano iniciarán la mayoría de sus actividades el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 13 de febrero. Aunque el horario tradicional es por la mañana, de 9 a 13, la demanda de flexibilidad llevó a algunos clubes a ofrecer un servicio de "guardería extendido", operando desde las 8 hasta las 14.

Un dato a considerar es la flexibilidad de pago: la mayoría de los clubes ofrecen abonar el total en hasta tres cuotas, aunque con un recargo que ronda el 15%.

image.png
La mayoría de los clubes optaron por añadir la jornada extendida en sus servicios.

La mayoría de los clubes optaron por añadir la jornada extendida en sus servicios.

Valores confirmados por algunos clubes

A continuación, un repaso por las tarifas que ya informaron algunas de las instituciones deportivas más convocantes del Gran Mendoza para la temporada:

  • Club Andes Talleres (Godoy Cruz) : los socios abonarán durante la temporada $395.000, en tanto, los no socios pagarán $620.000. El servicio Incluye acceso a pileta y todas las actividades del club. Opciones de pago al contado o con tarjeta.
  • Club Leonardo Murialdo (Villa Nueva, Guaymallén): los socios pagarán $390.000 (efectivo) ; los no socios abonarán $475.500 (efectivo). La entidad ofrece descuentos para hermanos y la opcón con tarjeta, pero con un leve recargo. También brindan servicio de dobre turno para socios a $660.000 y no socios a $735.000.
  • Club Alemán (Guaymallén): hasta el 14 de noviembre los socios podrán abonar la temporada $390.000, en tanto, los no socios abonarán $520.000. Fuera de esa fecha promocional, los valores son $490.000 y $620.000, respectivamente.
club aleman
  • Club YPF: ofrece una de las opciones más económicas de la provincia, $299.000 para socios y $440.000 para no socios, con una propuesta que incluye remera de temporada.

La oferta de las escuelas de verano incluye un amplio abanico de actividades recreativas, deportivas y acuáticas, pensadas para mantener a los niños activos y al cuidado de profesores y coordinadores durante el receso más largo del año.

Escuelas de verano: en busca de una regulación

Hace unas semanas, el Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que regula el funcionamiento de las Escuelas de Verano, declarando a la actividad como de "interés provincial" con el objetivo de garantizar estándares de seguridad, organización y calidad educativa.

La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca crear un marco legal para estas actividades de carácter formativo, recreativo y pedagógico, esenciales para las familias mendocinas durante el receso estival.

El proyecto fue presentado por los senadores justicialistas Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer, y recibió el apoyo unánime de todos los bloques políticos.

Temas
Seguí leyendo

Clásico de la Fórmula 1: Senna contra Prost

Día Mundial del Sándwich: por qué se celebra este 3 de noviembre

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre

La DGE pone el foco en el acoso escolar con un relevamiento provincial

Poco cambio de temperatura y zonda: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 3 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre
Efemérides

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio