Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.

A un mes y días para el inicio de las vacaciones de verano en la provincia de Mendoza , muchos padres ya piensan qué hacer con los chicos durante el receso escolar y una de las opciones más atractiva es la escuela de verano , cuyos precios llegan con un incremento del 30%, respecto al 2024.

Si bien las clases en Mendoza culminan el 19 de diciembre, los principales clubes de Mendoza han anticipado su inicio de temporada y ya abrieron las inscripciones. Los valores de la temporada 2025/2026 arrancan en los $300.000 y superan ampliamente los $600.000, todo depende de los servicios ofrecidos y si la persona es socia o no.

La necesidad de los padres de contar con una jornada más extensa para el cuidado de los niños impulsó a muchas instituciones a potenciar la opción de jornada completa o doble turno.

Los principales clubes de Mendoza ya se preparan para las vacaciones de verano, con promociones en sus escuelas de verano.

Esta modalidad, que extiende la permanencia del menor más allá del mediodía, cerca de las 17, tiene un costo significativamente más elevado, llegando a tocar los $800.000 por la temporada completa.

Las escuelas de verano iniciarán la mayoría de sus actividades el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 13 de febrero. Aunque el horario tradicional es por la mañana, de 9 a 13, la demanda de flexibilidad llevó a algunos clubes a ofrecer un servicio de "guardería extendido", operando desde las 8 hasta las 14.

Un dato a considerar es la flexibilidad de pago: la mayoría de los clubes ofrecen abonar el total en hasta tres cuotas, aunque con un recargo que ronda el 15%.

image.png La mayoría de los clubes optaron por añadir la jornada extendida en sus servicios.

Valores confirmados por algunos clubes

A continuación, un repaso por las tarifas que ya informaron algunas de las instituciones deportivas más convocantes del Gran Mendoza para la temporada:

Club Andes Talleres ( Godoy Cruz) : los socios abonarán durante la temporada $395.000, en tanto, los no socios pagarán $620.000. El servicio Incluye acceso a pileta y todas las actividades del club. Opciones de pago al contado o con tarjeta.

Godoy Cruz) : los abonarán durante la temporada en tanto, los pagarán El servicio Incluye acceso a pileta y todas las actividades del club. Opciones de pago al contado o con tarjeta. Club Leonardo Murialdo (Villa Nueva, Guaymallén): los socios pagarán $390.000 (efectivo) ; los no socios abonarán $475.500 (efectivo) . La entidad ofrece descuentos para hermanos y la opcón con tarjeta, pero con un leve recargo. También brindan servicio de dobre turno para socios a $660.000 y no socios a $735.000.

(Villa Nueva, Guaymallén): los pagarán ; los abonarán . La entidad ofrece descuentos para hermanos y la opcón con tarjeta, pero con un leve recargo. También brindan para socios a $660.000 y no socios a $735.000. Club Alemán (Guaymallén): hasta el 14 de noviembre los socios podrán abonar la temporada $390.000, en tanto, los no socios abonarán $520.000. Fuera de esa fecha promocional, los valores son $490.000 y $620.000, respectivamente.

club aleman

Club YPF: ofrece una de las opciones más económicas de la provincia, $299.000 para socios y $440.000 para no socios, con una propuesta que incluye remera de temporada.

La oferta de las escuelas de verano incluye un amplio abanico de actividades recreativas, deportivas y acuáticas, pensadas para mantener a los niños activos y al cuidado de profesores y coordinadores durante el receso más largo del año.

Escuelas de verano: en busca de una regulación

Hace unas semanas, el Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que regula el funcionamiento de las Escuelas de Verano, declarando a la actividad como de "interés provincial" con el objetivo de garantizar estándares de seguridad, organización y calidad educativa.

La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca crear un marco legal para estas actividades de carácter formativo, recreativo y pedagógico, esenciales para las familias mendocinas durante el receso estival.

El proyecto fue presentado por los senadores justicialistas Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer, y recibió el apoyo unánime de todos los bloques políticos.