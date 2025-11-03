3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Para qué servirán los resultados?

Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será

La Dirección General de Escuelas desarrollará el operativo se desarrollará durante este mes e involucrará a escuelas estatales y privadas. Los detalles.

La Dirección General de Escuelas evalúa el aprendizaje de matemática en más de 1.000 escuelas.

La Dirección General de Escuelas evalúa el aprendizaje de matemática en más de 1.000 escuelas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la realización del primer censo provincial de matemática que se llevará a cabo durante todo noviembre de 2025 en las escuelas de gestión estatal y privada de nivel inicial, primario y secundario de la provincia.

El operativo forma parte del Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática (MMAM) y busca relevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer las políticas pedagógicas en 2026.

Lee además
Escuelas mendocinas participarán de un estudio sobre convivencia y acoso
Convivencia escolar

La DGE pone el foco en el acoso escolar con un relevamiento provincial
en mendoza, el agua ensena y une: un mes para valorarla y cuidarla
Conciencia hídrica y educación ambiental

En Mendoza, el agua enseña y une: un mes para valorarla y cuidarla

Según comunicó la Subsecretaría de Educación a través de los memorándums 271, 272 y 273, el objetivo es obtener información diagnóstica a nivel provincial y evaluar los avances del programa implementado por la DGE.

“Busca identificar las dificultades y obstáculos que se presentan en el proceso de construcción del conocimiento, generar insumos que orienten acciones pedagógicas y de mejora, y definir estrategias con el acompañamiento de equipos técnicos, docentes, directivos y supervisores”, explicó Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa.

Censo provincial de matemática: etapas del operativo

El censo provincial de matemática contará con dos instancias: una muestral y otra censal.

La primera etapa se realizará del 5 al 11 de noviembre, y consistirá en una aplicación diagnóstica representativa en un grupo de escuelas seleccionadas. Participarán alumnos de 3° y 5° grado del nivel primario y de 1° y 3° año del nivel secundario, con el fin de obtener información de referencia sobre el aprendizaje en matemática.

Estudiar matematicas - 303820
El operativo provincial de matemática se realizará en dos etapas, primero del 5 al 11 de noviembre (muestra), y continuará del 12 al 28 de noviembre con el censo.

El operativo provincial de matemática se realizará en dos etapas, primero del 5 al 11 de noviembre (muestra), y continuará del 12 al 28 de noviembre con el censo.

En la segunda etapa, entre el 12 y el 28 de noviembre, se desarrollará el censo general, que abarcará a todas las instituciones que no participaron de la muestra. En esta instancia participarán estudiantes de sala de 5 años del nivel inicial, de 1° a 7° grado del nivel primario y de 1° a 5° año del nivel secundario.

Trabajo conjunto y capacitación

“Durante prácticamente todo el mes de noviembre se van a estar implementando estas dos instancias: primero la evaluación muestral y luego la censal. Estamos manteniendo reuniones con los supervisores de cada nivel para explicar la organización, la logística y la carga de información”, detalló Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa.

Maluf destacó que la muestra provincial estará a cargo de aplicadores externos, mientras que en el censo general participarán los docentes de cada escuela. Además, informó que la DGE está llevando adelante capacitaciones para directivos, supervisores y aplicadores, con el fin de garantizar la correcta implementación del operativo.

Resultados y análisis

Una vez finalizada la carga de datos en el GEI, la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa procesará los resultados y elaborará informes específicos para cada escuela y supervisor. “Los reportes permitirán conocer el nivel de logro o de alcance por grado, y se devolverá información nominal —estudiante por estudiante— para acompañar las trayectorias de los alumnos”, agregó Durán.

Asimismo, las escuelas recibirán un reporte cualitativo y normalizado durante las Jornadas Institucionales de febrero de 2026, junto con los resultados de fluidez y comprensión lectora. Estos documentos serán clave para definir metas institucionales y fortalecer los planes de mejora educativa en el área de matemática y alfabetización. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Maipú Municipio entrega un nuevo edificio escolar y reclama más infraestructura para el departamento

La DGE confirmó un aumento exponencial de cesantías y exoneraciones a docentes

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Godoy Cruz lanza un curso de "Primeros Auxilios Psicológicos" para docentes

La DGE fortalece la lectura de los alumnos con el segundo Censo Provincial de Fluidez Lectora

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

La DGE abrió el Concurso para cargos titulares en escuelas primarias de Mendoza

Así trabajan en la UNCuyo y DGE para combatir el bajo nivel de los alumnos en Matemática

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre
Efemérides

Día del Podólogo en Argentina: origen y por qué se celebra cada 3 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo
Misión oficial

Quién es el intendente que viajó con Alfredo Cornejo a Francia y con qué objetivo

Por Florencia Martinez del Rio