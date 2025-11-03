Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será

La Dirección General de Escuelas evalúa el aprendizaje de matemática en más de 1.000 escuelas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la realización del primer censo provincial de matemática que se llevará a cabo durante todo noviembre de 2025 en las escuelas de gestión estatal y privada de nivel inicial, primario y secundario de la provincia.

El operativo forma parte del Programa Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática (MMAM) y busca relevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer las políticas pedagógicas en 2026.

Según comunicó la Subsecretaría de Educación a través de los memorándums 271, 272 y 273 , el objetivo es obtener información diagnóstica a nivel provincial y evaluar los avances del programa implementado por la DGE.

“Busca identificar las dificultades y obstáculos que se presentan en el proceso de construcción del conocimiento , generar insumos que orienten acciones pedagógicas y de mejora, y definir estrategias con el acompañamiento de equipos técnicos, docentes , directivos y supervisores”, explicó Romina Durán , directora de Evaluación de la Calidad Educativa .

Censo provincial de matemática: etapas del operativo

El censo provincial de matemática contará con dos instancias: una muestral y otra censal.

La primera etapa se realizará del 5 al 11 de noviembre, y consistirá en una aplicación diagnóstica representativa en un grupo de escuelas seleccionadas. Participarán alumnos de 3° y 5° grado del nivel primario y de 1° y 3° año del nivel secundario, con el fin de obtener información de referencia sobre el aprendizaje en matemática.

Estudiar matematicas - 303820 El operativo provincial de matemática se realizará en dos etapas, primero del 5 al 11 de noviembre (muestra), y continuará del 12 al 28 de noviembre con el censo.

En la segunda etapa, entre el 12 y el 28 de noviembre, se desarrollará el censo general, que abarcará a todas las instituciones que no participaron de la muestra. En esta instancia participarán estudiantes de sala de 5 años del nivel inicial, de 1° a 7° grado del nivel primario y de 1° a 5° año del nivel secundario.

Trabajo conjunto y capacitación

“Durante prácticamente todo el mes de noviembre se van a estar implementando estas dos instancias: primero la evaluación muestral y luego la censal. Estamos manteniendo reuniones con los supervisores de cada nivel para explicar la organización, la logística y la carga de información”, detalló Nélida Maluf, directora de Planificación de la Calidad Educativa.

Maluf destacó que la muestra provincial estará a cargo de aplicadores externos, mientras que en el censo general participarán los docentes de cada escuela. Además, informó que la DGE está llevando adelante capacitaciones para directivos, supervisores y aplicadores, con el fin de garantizar la correcta implementación del operativo.

Resultados y análisis

Una vez finalizada la carga de datos en el GEI, la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa procesará los resultados y elaborará informes específicos para cada escuela y supervisor. “Los reportes permitirán conocer el nivel de logro o de alcance por grado, y se devolverá información nominal —estudiante por estudiante— para acompañar las trayectorias de los alumnos”, agregó Durán.

Asimismo, las escuelas recibirán un reporte cualitativo y normalizado durante las Jornadas Institucionales de febrero de 2026, junto con los resultados de fluidez y comprensión lectora. Estos documentos serán clave para definir metas institucionales y fortalecer los planes de mejora educativa en el área de matemática y alfabetización. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.