Godoy Cruz lanza un curso de "Primeros Auxilios Psicológicos" para docentes

En un contexto donde las problemáticas emocionales atraviesan cada vez más los espacios educativos, el Municipio de Godoy Cruz lanza e l curso “Primeros Auxilios Psicológicos” . Así, en esta oportunidad, junto al el Instituto Superior de Educación Mendoza brindará una propuesta formativa innovadora.

Cabe destacar que, la capacitación está destinada a docentes, preceptores y profesionales vinculados a la educación. Es que, este espacio busca fortalecer las capacidades de acompañamiento y contención emocional frente a situaciones de crisis, ansiedad, trauma o consumos problemáticos. Por lo tanto, se abordarán casos de emergencia que pueda surgir dentro de la comunidad educativa.

Asimismo, la iniciativa responde a una necesidad creciente de los equipos escolares. Es que, es esencial que puedan contar con herramientas prácticas para intervenir, contener y orientar a estudiantes en momentos críticos. Entonces, la idea es promover entornos de aprendizaje más seguros y empáticos .

Durante el cursado, los participantes trabajarán sobre ejes como la identificación de señales de alerta, la comunicación empática y la resolución de conflictos. También, se abordarán estrategias de intervención temprana ante situaciones de vulnerabilidad emocional.

Por otra parte, es importante resaltar que el curso cuenta con puntaje docente y resolución de la DGE. Por lo que, se convierte en una oportunidad valiosa para quienes buscan actualización profesional con impacto real en su práctica cotidiana.

Cursado semipresencial y accesible en Godoy Cruz

El curso es arancelado y comenzará el 1 de noviembre. Así, tendrá una duración de dos meses y las clases se dictarán los sábados de 9 a 12, bajo modalidad semipresencial. La cita será en las salas de Capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).

En síntesis, la propuesta combina instancias teóricas con espacios de reflexión y aplicación práctica. De manera tal que, se fomenta la construcción colectiva de saberes y la creación de redes de apoyo entre los participantes.

Inscripciones abiertas para la capacitación

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información en el Instituto Superior de Educación Mendoza (ISEM). El mismo está ubicado en Alfonsina Storni 228, de Guaymallén. También, se pueden comunicar telefónicamente al 261 2628759. Entonces, ya sea presencial o telefónicamente, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 19.