17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz suma talleres gratuitos de cerámica, pintura y canto

Las actividades se desarrollarán en el EIC del barrio Foecyt de Godoy Cruz y están destinadas a niños, adolescentes y adultos mayores.

Talleres gratuitos en Godoy Cruz a partir de abril.

Talleres gratuitos en Godoy Cruz a partir de abril.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz impulsa una nueva edición de cada taller recreativo de verano destinado a niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que, las actividades se desarrollarán en el EIC, ubicado en Punilla 1401, del Barrio Foecyt. Es que la idea de este espacio es fortalecer los vínculos comunitarios a través de propuestas culturales y recreativas

Por lo tanto, los talleres comenzarán la semana del 6 de abril, con el objetivo de promover el encuentro, la creatividad y el bienestar comunitario.

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En este sentido, las propuestas son completamente gratuitas y en el caso de los talleres de cerámica, incluyen todos los materiales necesarios para el cursado. Sin embargo, no contemplan el horneado de las piezas realizadas.

Asimismo , podrán participar de los talleres niños y adolescentes de 8 a 13 años y también adultos mayores. Cabe destacar que, las propuestas son gratuitas, presenciales y con cupo limitado.

Por lo tanto, los interesados deberán presentarse el día de inicio del taller elegido, en el horario correspondiente. Para ello, deberán asistir con el DNI del menor y del adulto responsable.

Taller de arcilla y pintura para niños

Esta propuesta está destinada a chicos de 8 a 13 años. Así, durante los encuentros, aprenderán técnicas de modelado con arcilla y pintura, lo que les permitirá desarrollar su creatividad. Como así también, explorar distintas formas de expresión artística y disfrutar de un espacio lúdico y educativo.

En esta oportunidad, los horarios disponibles son:

  • Martes: de 10 a 11.30 o de 15 a 16.30
  • Viernes: de 10 a 11.30 o de 10.30 a 12.30
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Taller de arcilla y pintura para adultos mayores

En este espacio, los adultos mayores podrán experimentar con materiales artísticos, aprender técnicas de modelado y pintura. Como así también, compartir una actividad recreativa que promueve la creatividad y la socialización. Por lo que, en esta edición se dictará los siguientes día y horarios:

  • Lunes: de 14.30 a 16.30
  • Jueves: de 14 a 16

Taller de canto para adultos

El EIC también propone un taller de canto destinado a adultos. Esta iniciativa busca generar un espacio recreativo donde los participantes puedan expresarse a través de la música y disfrutar del canto. Al mismo tiempo, incorporarán herramientas técnicas básicas. Por lo que, los interesados en participar deberán concurrir:

  • Jueves: de 16.30 a 18

Inscripciones y consultas en Godoy Cruz

Finalmente, debido a que los talleres cuentan con cupo limitado, quienes deseen participar deberán acercarse de manera presencial al inicio de las actividades según el día y horario elegido.

Para más información o consultas, se puede llamar al 261 3079706 (solo llamadas).

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