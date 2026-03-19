Godoy Cruz organiza actividades culturales por la Semana de la Memoria

Actividades culturales por la semana de la memoria en Godoy Cruz.

A punto de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 , el Municipio de Godoy Cruz organizó una serie de actividades culturales para reflexionar sobre la memoria, la verdad y la justicia .

Las propuestas se desarrollarán con entrada gratuita y forman parte de la Semana de la Memoria , un espacio que busca rememorar uno de los períodos más oscuros de la historia argentina y sus consecuencias.

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La primera actividad será el 23 de marzo , con la jornada “Cine por la Memoria” , organizada junto al Cineclub Stocco .

En esta edición se proyectará la película En retirada , dirigida por Juan Carlos Desanzo .

La función se realizará a las 21 horas en la Casa de la Cultura y la Memoria, ubicada en Lavalle 88.

Estrenada en 1984, esta producción es considerada la primera película argentina que aborda la temática de los desaparecidos y el accionar de los grupos de tareas durante la última dictadura.

El lugar elegido para la proyección tiene además una fuerte carga histórica, ya que entre 1976 y 1983 funcionó allí un centro clandestino de detención y tortura. Con el paso del tiempo, el municipio recuperó el edificio y lo transformó en un espacio cultural donde hoy se desarrollan distintas intervenciones artísticas.

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Un encuentro coral para mantener viva la memoria

Otra de las actividades destacadas será el encuentro coral “Canto por la Memoria”, que se realizará el viernes 27 a las 21 en el Centro Cristoforo Colombo.

El espectáculo contará con la participación del coro municipal Cantapueblo, dirigido por Nancy Ciccioli, que será anfitrión de la segunda edición del evento.

Para la velada se interpretará un repertorio especialmente vinculado a esta fecha, con canciones emblemáticas como:

Los dinosaurios

Los olvidados

Como la cigarra

Coros invitados en una noche de memoria y música

En este encuentro también participarán agrupaciones invitadas que aportarán sus voces a la jornada.

Entre ellas estará el Grupo Coral Viento Sur, que desde hace 29 años comparte con el público su repertorio de música popular argentina y latinoamericana.

También formará parte del evento el Coro de Amicana, que celebra su 40º aniversario reafirmando su compromiso con la excelencia artística.