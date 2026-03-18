La Municipalidad de Mendoza presenta la "Semana de la Memoria" con actividades por el 24 de marzo

Del 22 al 28 de marzo la Municipalidad de Mendoza desarrollará una agenda de actividades culturales y educativas. El objetivo es promover la reflexión histórica, fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.
La propuesta de la Municipalidad de Mendoza se realizará del 22 al 28 de marzo con actividades abiertas al público y especialmente destinadas a estudiantes.
Del 22 al 28 de marzo la Municipalidad de Mendoza desarrollará una agenda de actividades culturales y educativas. El objetivo es promover la reflexión histórica, fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.
Cada 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura cívico militar ocurrida entre 1976 y 1983. Esta fecha invita a construir memoria colectiva sobre uno de los períodos más oscuros de la historia del país, promoviendo la reflexión, el compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
En este marco, la Ciudad de Mendoza, a través de la Subdirección de Bienestar, Derechos Humanos y Accesibilidad -dependiente de la Secretaría de Gobierno-, llevará adelante la “Semana de la Memoria: 50 años de Democracia”. Incluirá una agenda de actividades culturales e institucionales orientadas a promover la reflexión histórica y fortalecer el compromiso ciudadano con la democracia.
Así, entre el 22 y el 28 de marzo, se desarrollarán distintas propuestas culturales y educativas que contarán con la participación de artistas, comunicadores y organizaciones sociales. Las actividades buscan generar espacios de encuentro, diálogo y reflexión intergeneracional sobre el pasado reciente de nuestro país.
Las propuestas están destinadas al público en general y especialmente a estudiantes de nivel secundario.
El domingo 22 de marzo, en el Teatro Quintanilla, se presentará la obra “Retratos del Nunca Más”, una propuesta artística a cargo de un elenco independiente dirigido por la profesora Giuliana Pellegrino (GP Estudio Danza).
La actividad comenzará a las 19 horas con un ágape y la función tendrá lugar a las 20.30 horas. A través del lenguaje de la danza teatro, la obra aborda distintos hechos históricos ocurridos durante el período 1976–1983, proponiendo una experiencia escénica que invita a reflexionar sobre la memoria, la justicia y la construcción democrática.
Las entradas podrán adquirirse a través de la web desde este enlace.
Como parte de la agenda, el jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 16 horas se realizará la proyección de la película “Aparecidos” (2007), dirigida por Paco Cabezas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas.
La actividad, gratuita y con cupo limitado, está destinada principalmente a estudiantes de nivel secundario. Luego de la proyección se abrirá un espacio de intercambio y reflexión sobre memoria, derechos humanos y el impacto de la dictadura en la sociedad argentina.
Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de los siguientes formularios: