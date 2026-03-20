Godoy Cruz avanza con la Ciudad del Vino: firmaron el convenio de financiamiento

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , firmó el convenio de financiamiento que permitirá avanzar con la creación de la Ciudad del Vino, un ambicioso proyecto que busca consolidar al departamento como un polo de innovación vinculado a la vitivinicultura.

El acuerdo fue presentado en el Espacio Arizu , lugar donde se desarrollará la iniciativa, junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia, Marité Baduí.

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“Celebro esta iniciativa y acompañamos con financiamiento porque es un proyecto que vale la pena y responde a un municipio ordenado ”, destacó la funcionaria provincial.

El convenio contempla la asignación de fondos provenientes del fideicomiso de resarcimiento por la promoción industrial, lo que permitirá poner en marcha una obra que combina turismo, cultura e innovación.

Durante la presentación, Costarelli remarcó el alcance del proyecto: “No se trata solo de un museo o un atractivo turístico, sino de un espacio donde el vino dialogue con la historia, la identidad, la tecnología y los sentidos”.

En ese sentido, explicó que la propuesta se apoya en tres ejes principales: la integración de Godoy Cruz con toda la provincia, la articulación entre el sector público y privado, y la puesta en valor del Espacio Arizu como parte del patrimonio local.

Un proyecto que combina identidad, turismo e innovación

La Ciudad del Vino se proyecta como un espacio de articulación entre bodegas, emprendedores, artistas y el sector gastronómico, con el objetivo de fortalecer la economía local y ampliar la oferta turística de Mendoza.

Además, contará con una proyección internacional, incorporando estándares innovadores en el diseño de experiencias para posicionar a la provincia a nivel global. La iniciativa también apuesta a la generación de empleo y al desarrollo económico, a partir de una alianza estratégica entre el sector público y privado.

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Del patrimonio histórico a la innovación

El Espacio Arizu, ícono de la historia vitivinícola, será el escenario de esta transformación. Su recuperación busca rendir homenaje al pasado, al mismo tiempo que se proyecta hacia el futuro.

El proyecto contempla la creación de un entorno subterráneo donde el vino se vivirá a través de tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada y arte digital.

El recorrido para los visitantes incluirá un ingreso simbólico, un museo subterráneo, el paso por antiguas cavas reconvertidas en galerías interactivas y culminará con espectáculos, degustaciones premium y una tienda.