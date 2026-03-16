16 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz celebrará San Patricio con un festival al aire libre y actividades en bares

El festival se realizará el fin de semana en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz con entrada libre y una amplia agenda cultural.

Godoy Cruz festejará San Patricio en el Espacio Pescarmona.

Godoy Cruz festejará San Patricio en el Espacio Pescarmona.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz se prepara para vivir San Patricio a pleno, con una agenda que comenzará con la clásica previa en bares cerveceros y continuará el fin de semana con un gran festival al aire libre. De esta manera, el departamento volverá a consolidarse como uno de los principales escenarios mendocinos de esta celebración que cada año convoca a vecinos y turistas.

Las actividades comenzarán el jueves 19, cuando distintos bares del departamento se sumen a la previa con promociones especiales para brindar con amigos. Luego, el festejo continuará el sábado 21 y domingo 22 desde las 19, con la segunda edición del Festival de San Patricio en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

Lee además
Campaña para reducir el desperdicio de alimentos en Godoy Cruz.

Con la campaña 'Desperdicio Cero', Godoy Cruz promueve el consumo responsable
Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la Policía

Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la policía

La previa cervecera en los bares de Godoy Cruz

Como antesala del Festival, los bares cerveceros de Godoy Cruz celebrarán San Patricio con una propuesta pensada para disfrutar en grupo.

Así, el jueves desde las 20, los locales adheridos ofrecerán durante toda la noche la promoción “2 pintas a $9.000”, acompañada por diferentes opciones gastronómicas.

Los bares participantes serán:

  • Brader Hops – Beltrán 1437, esquina Biritos
  • Pirca Bombal – Av. San Martín 2030
  • Héroes Carranza – Montecaseros 478
  • Roswell Godoy Cruz – Av. San Martín Sur 2603
  • La Estación – Rafael Obligado 101

De esta manera, la celebración comenzará a sentirse en distintos puntos del departamento con una noche ideal para brindar y compartir.

image

El gran festejo llega al Espacio Pescarmona de Godoy Cruz

Tras la previa en los bares, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será el epicentro de la celebración durante el fin de semana. Allí se desarrollará la segunda edición del Festival de San Patricio, con una propuesta que reunirá música en vivo, cerveza artesanal, gastronomía y emprendedores.

Así, durante ambas jornadas habrá beertrucks con cervecerías artesanales y un amplio patio gastronómico con foodtrucks. Además contará con una feria con más de 40 emprendedores, quienes ofrecerán productos como accesorios, decoración, cerámica, indumentaria, mates, gafas y gorras, entre otros.

Por lo que, el espacio verde se transformará en un gran punto de encuentro para disfrutar al aire libre y celebrar una tradición que ya forma parte del calendario cultural del departamento.

Dos noches de música en vivo

El festival también contará con una grilla artística con destacadas bandas mendocinas.

  • El sábado 21 se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western.
  • En tanto, el domingo 22 subirán al escenario Brassass y La Colonia Subsiste, y el gran cierre será de La Skandalosa Tripulación, una de las bandas más convocantes de la escena local.
image

San Patricio: una tradición que recorre el mundo

Cabe destacar que, el Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, tiene su origen en Irlanda y con el tiempo se transformó en una de las celebraciones más populares del mundo.

Es que, en la Irlanda medieval, el agua no siempre era segura para el consumo. Por eso, los monjes seguidores de San Patricio comenzaron a elaborar cerveza en sus monasterios como una alternativa nutritiva y segura. Con el paso del tiempo, esta práctica se convirtió en un símbolo cultural y de encuentro comunitario que hoy convoca a miles de personas a celebrar en distintas ciudades del mundo.

En Godoy Cruz, esa tradición se vive cada año con más fuerza, combinando cultura cervecera, música y encuentro al aire libre.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: un GPS delató el escondite y cayó con un auto robado, motores y autopartes

Godoy Cruz ofrece un curso para aprender a actuar ante emergencias

Qué es "Mujeres Eróticas", el evento cultural que llega a Godoy Cruz

Godoy Cruz fue reconocido entre los destinos más hospitalarios de Argentina

Godoy Cruz lanza un taller para transformar residuos textiles en nuevos productos

Oficios gratis en Godoy Cruz: cuáles son los talleres y cómo anotarse

"Perdimos todo": el drama de una familia de Godoy Cruz tras el derrumbe de su casa durante la tormenta

Historia del vino al alcance de todos en el Espacio Arizu

LO QUE SE LEE AHORA
La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

Las Más Leídas

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

¡Imperdible! Estos son los descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza esta semana

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central. 

Así es el pabellón penitenciario del Hospital Central donde murió un preso al intentar fugarse

Mendoza aprobó una nueva carrera técnica vinculada a la minería. Imagen generada con IA

Mendoza aprobó una nueva tecnicatura en minería para formar técnicos que demanda la industria