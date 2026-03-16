Godoy Cruz celebrará San Patricio con un festival al aire libre y actividades en bares

Godoy Cruz se prepara para vivir San Patricio a pleno, con una agenda que comenzará con la clásica previa en bares cerveceros y continuará el fin de semana con un gran festival al aire libre. De esta manera, el departamento volverá a consolidarse como uno de los principales escenarios mendocinos de esta celebración que cada año convoca a vecinos y turistas.

Las actividades comenzarán el jueves 19 , cuando distintos bares del departamento se sumen a la previa con promociones especiales para brindar con amigos. Luego, el festejo continuará el sábado 21 y domingo 22 desde las 19, con la segunda edición del Festival de San Patricio en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita .

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Como antesala del Festival, los bares cerveceros de Godoy Cruz celebrarán San Patricio con una propuesta pensada para disfrutar en grupo.

Así, el jueves desde las 20, los locales adheridos ofrecerán durante toda la noche la promoción “2 pintas a $9.000”, acompañada por diferentes opciones gastronómicas.

Los bares participantes serán:

Brader Hops – Beltrán 1437, esquina Biritos

Pirca Bombal – Av. San Martín 2030

Héroes Carranza – Montecaseros 478

Roswell Godoy Cruz – Av. San Martín Sur 2603

La Estación – Rafael Obligado 101

De esta manera, la celebración comenzará a sentirse en distintos puntos del departamento con una noche ideal para brindar y compartir.

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El gran festejo llega al Espacio Pescarmona de Godoy Cruz

Tras la previa en los bares, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será el epicentro de la celebración durante el fin de semana. Allí se desarrollará la segunda edición del Festival de San Patricio, con una propuesta que reunirá música en vivo, cerveza artesanal, gastronomía y emprendedores.

Así, durante ambas jornadas habrá beertrucks con cervecerías artesanales y un amplio patio gastronómico con foodtrucks. Además contará con una feria con más de 40 emprendedores, quienes ofrecerán productos como accesorios, decoración, cerámica, indumentaria, mates, gafas y gorras, entre otros.

Por lo que, el espacio verde se transformará en un gran punto de encuentro para disfrutar al aire libre y celebrar una tradición que ya forma parte del calendario cultural del departamento.

Dos noches de música en vivo

El festival también contará con una grilla artística con destacadas bandas mendocinas.

El sábado 21 se presentarán Camila Coccia y Santo Tabú, mientras que el cierre estará a cargo de Spaghetti Western.

En tanto, el domingo 22 subirán al escenario Brassass y La Colonia Subsiste, y el gran cierre será de La Skandalosa Tripulación, una de las bandas más convocantes de la escena local.

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San Patricio: una tradición que recorre el mundo

Cabe destacar que, el Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, tiene su origen en Irlanda y con el tiempo se transformó en una de las celebraciones más populares del mundo.

Es que, en la Irlanda medieval, el agua no siempre era segura para el consumo. Por eso, los monjes seguidores de San Patricio comenzaron a elaborar cerveza en sus monasterios como una alternativa nutritiva y segura. Con el paso del tiempo, esta práctica se convirtió en un símbolo cultural y de encuentro comunitario que hoy convoca a miles de personas a celebrar en distintas ciudades del mundo.

En Godoy Cruz, esa tradición se vive cada año con más fuerza, combinando cultura cervecera, música y encuentro al aire libre.