Cuándo cae San Patricio en 2026

dia-de-san-patricio-17-de-marzo.jpg El Día de San Patricio recuerda el fallecimiento de San Patricio Qué día se celebra el Día de San Patricio este 2026 Según la información oficial, este año el Día de San Patricio se celebrará el próximo 17 de marzo. Como es tradición, la jornada suele incluir vestirse de verde, participar en desfiles y festivales, disfrutar de música y danzas irlandesas y decorar con tréboles, uno de los símbolos más representativos de Irlanda.

De acuerdo a varias fuentes, San Patricio nació alrededor del año 385 en Britania, actual territorio del Reino Unido. Cuando era adolescente fue capturado por piratas y llevado como esclavo a Irlanda, donde trabajó como pastor durante varios años. Tras escapar y regresar con su familia, decidió dedicar su vida a la religión y más tarde volvió a la isla como misionero para difundir el cristianismo.

Con el tiempo, su labor lo convirtió en una de las figuras más importantes de Irlanda. La tradición sostiene que utilizaba un trébol para explicar la Santísima Trinidad y que ayudó a expandir el cristianismo en la isla. Se cree que falleció el 17 de marzo del año 461, motivo por el cual cada año se celebra en esa fecha el Día de San Patricio.

En conclusión, el Día de San Patricio es una celebración que recuerda la figura y el legado de San Patricio. Si querés conocer más sobre el origen de esta efeméride y su historia, podés leer la nota completa haciendo click aquí.

